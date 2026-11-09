Тръмп постави под съмнение честността на изборите след тежката загуба на републиканците

Само преди дни Тръмп заяви, че е „напълно готов" да приеме резултатите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение легитимността на резултатите от междинните избори, на които републиканците претърпяха тежки загуби. Това се случва само дни след като заяви, че ще приеме изборния резултат, отбелязва Би Би Си.

„Нима някой наистина вярва, че тези „избори" бяха честни? Как е възможно социологическите проучвания да са толкова погрешни?", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в понеделник.

Изказването му противоречи на думите му от изборната нощ. Тогава държавният глава на САЩ заяви, че е „напълно готов" да приеме резултатите.

На изборите миналата седмица демократите си върнаха контрола и над двете камари на Конгреса. Държавни и местни представители в цялата страна съобщиха, че гласуването е преминало без сериозни проблеми. Тръмп твърди, че изборните измами в САЩ са „повсеместни", но доказателствата показват, че са изключително редки

В публикацията си в Truth Social Тръмп отправи неясни твърдения за социологическите проучвания, внезапното появяване на големи количества бюлетини при отчитането на резултатите и машините за гласуване. Той обаче не представи конкретни доказателства и не уточни дали смята, че става дума за грешки или умишлени нарушения.

Отчитането на гласовете в изборната нощ е протекло по обичайния начин, заяви Чарлз Стюарт III, политолог от Масачузетския технологичен институт (MIT).

„В цялата страна видяхме стандартните модели по отношение на това кога се обявяват резултатите", посочи той. Стюарт обясни, че в някои щати, като Флорида и Джорджия, първоначалното обявяване на резултатите става бързо, тъй като там вече разполагат с данните от предварителното и гласуването по пощата.

Тръмп и преди е опитвал да поставя под съмнение честността на избори, които е губил, въпреки че самият той не беше кандидат на междинните избори.

„Щяхме да спечелим с лекота, ако името ми беше в бюлетината", заяви Тръмп пред CBS News след като стана ясно, че партията му е загубила контрола и над Сената, и над Камарата на представителите.

Социологическите проучвания на различни агенции и медии преди изборите показваха, че републиканците могат да загубят места както в Камарата на представителите, така и в Сената.

Към момента демократите са спечелили 54 места в Сената и 254 в Камарата на представителите, което им осигурява комфортно мнозинство и в двете камари на Конгреса, въпреки че преброяването в някои райони продължава. Телевизиите все още не са обявили победители в няколко ключови надпревари, сред които тези за местата в Сената от Аляска и Мисисипи.

„Законодателството и практическите особености са такива, че в някои щати преброяването просто отнема повече време", заяви Рут Грийнууд, директор на Клиниката по изборно право към Юридическия факултет на Харвардския университет.

„Това не означава, че се случва нещо съмнително. Просто трябва да се доверим на местните изборни служители, че ще преброят всеки глас и ще обявят резултатите, когато приключат", добави тя.

Изходът от изборите беше ясен още в изборната нощ. Тогава Тръмп заяви пред „Ню Йорк таймс": „Ще очакваме с нетърпение да работим с демократите", като добави: „Вероятно ще намерим начин да се разберем".

Президентът предложи и собствен анализ на причините за загубата на републиканците. В интервю за Fox News той призна, че войната с Иран е допринесла за поражението на партията му.

„Хората са съгласни с това, което правя по отношение на Иран, но вероятно не бяха готови да понесат краткосрочните последици от по-високите цени на бензина. Разбирам това", заяви той.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също обвини войната с Иран за изборната загуба. Конфликтът започна през февруари и доведе до сериозни сътресения в световните доставки на петрол и газ, което предизвика рязко покачване на цените.

В навечерието на междинните избори Тръмп многократно твърдеше, че изборните измами в страната са широко разпространени, въпреки доказателствата, че подобни случаи са изключително редки.

В продължение на месеци той и негови съюзници твърдяха, че президентските избори през 2020 г., които загуби от бившия президент Джо Байдън, са били манипулирани срещу него. Адвокатите и съюзниците му предприеха продължителни съдебни действия, за да оспорят резултатите, но съдилищата многократно отхвърлиха исканията им.

По време на настоящата му администрация Министерството на правосъдието предприе безпрецедентни опити за разширяване на федералния контрол върху изборния процес – правомощие, което според Конституцията принадлежи основно на отделните щати.

Само дни преди междинните избори ведомството заведе спорни дела във федерални съдилища, с които оспори преброяването и удостоверяването на резултатите в щати като Калифорния и Аляска. В почти всички случаи обаче съдиите се произнесоха срещу министерството.

Експерти по изборно право, представители на щатските власти и местни изборни администрации заявиха пред Би Би Си, че са прекарали месеци в подготовка за сценарий, при който Белият дом или противници на изборната система поставят под съмнение легитимността на вота.

Въпреки силното внимание към честността на изборите от двете страни на дебата, водещите щатски и местни изборни служители съобщават, че междинните избори през 2026 г. засега протичат без сериозни затруднения.

Екстремни метеорологични условия са наложили затварянето на някои избирателни секции, а в отделни местни райони са регистрирани административни и технически проблеми, които са забавили процеса.