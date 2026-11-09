Мъж се вряза с кола в бариера край Белия дом, друг прескочи оградата в опит да влезе

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По време на случилото се президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом

Двама души са арестувани след два отделни инцидента в близост до Белия дом във Вашингтон, които доведоха до временно блокиране на президентската резиденция. Единият се е врязал с автомобила си в предпазна бариера в парка „Лафайет", а другият е опитал да прескочи охранителните заграждения, съобщава Sky News.

На мястото незабавно са изпратени служители на „Сикрет сървис" и Националната гвардия снимка: Ройтерс

Първият инцидент е станал малко преди 10:00 ч. местно време, когато автомобил се е ударил в бариера край Белия дом. На мястото незабавно са изпратени служители на „Сикрет сървис" и Националната гвардия. Според полицията шофьорът е проявил агресия към пристигналите служители на реда, но е бил бързо задържан.

Като предпазна мярка екип на сапьорите към столичната полиция е извършил проверка на автомобила, съобщиха от „Сикрет сървис".

Единият се е врязал с автомобила си в предпазна бариера в парка „Лафайет" снимка: Ройтерс

Приблизително по същото време е регистриран и вторият случай. Друг човек е прескочил охранително заграждение в северозападната част на парка „Лафайет". Той също е бил задържан от органите на реда.

Единият се е врязал с автомобила си в предпазна бариера в парка „Лафайет" снимка: Ройтерс

Все още няма информация дали двата инцидента са свързани. Полицията разследва обстоятелствата около тях.

По време на случилото се президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом. Заради инцидентите достъпът до сградата временно е бил ограничен, като мерките за сигурност са отменени по-късно същата сутрин.

На мястото незабавно са изпратени служители на „Сикрет сървис" и Националната гвардия снимка: Ройтерс

Междувременно журналистите, намиращи се в Западното крило на Белия дом, са получили инструкции от агенти на „Сикрет сървис" да останат в залата за брифинги.