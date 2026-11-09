Съветът за мир на Тръмп обвини Израел в забавяне на помощта за Газа

Съветът за мир, създаден от американският президент Доналд Тръмп, обвини Израел в забавяне на хуманитарната помощ за Газа и призова за незабавни действия заради тежките наводнения и наближаващата зима. В официална позиция, публикувана в профила на организацията в X, съветът предупреди, че ситуацията вече не е просто заплаха заради предстоящия зимен сезон, а непосредствена хуманитарна криза.

През последните два дни тежки сезонни наводнения засегнаха Ивицата Газа, като заляха десетки хиляди палатки и временни убежища. Семейства, които вече живеят в изключително несигурни условия, останаха без подслон, а личните им вещи и най-необходимите им принадлежности бяха унищожени или повредени. По данни на местните власти най-малко петима души са загинали при срутване на пясъчен насип върху палатки на разселени палестинци в района на Дейр ал Балах.

„Ситуацията вече не представлява просто заплаха, породена от наближаващата зима, а непосредствена хуманитарна извънредна ситуация", се посочва в изявлението.

От Съвета за мир подчертават, че спешното допускане и разпределяне на основни материали за подслон, санитарни съоръжения, отводняване и подготовка за зимата е от решаващо значение за защитата на цивилното население.

Организацията припомня, че през последната година, благодарение на прякото посредничество на Съвета за мир, е постигнат значителен хуманитарен напредък в Газа. Достъпът до храна за населението се е разширил, а хранителните условия са се подобрили значително. Според съвета обаче тези постижения трябва да бъдат защитени и надградени, а не допускани да бъдат заличени от предотвратими хуманитарни кризи.

От месеци организацията предупреждава за условията, които сега се проявяват с настъпването на зимата, и многократно е настоявала всички страни да изпълнят ангажиментите си съгласно Всеобхватния мирен план на президента Доналд Тръмп.

Съветът посочва, че конкретно е призовавал израелското правителство да разреши влизането на материали от първа необходимост за изграждане на временни убежища, водоснабдителна и санитарна инфраструктура, управление на отпадъците, отводняване и отстраняване на отпадъчни води. Настоявал е също Израел да спазва поетите ангажименти по Хуманитарния протокол от Шарм ел Шейх.

Едновременно с това организацията е оказвала натиск върху „Хамас" да се съгласи да предаде оръжията си, да се откаже от управленската си власт в Ивицата Газа и да изпълни задълженията си по мирния план.

Според Съвета за мир бездействието и неизпълнението на тези ангажименти са възпрепятствали напредъка и са задълбочили трудностите пред цивилното население.

В позицията си организацията признава предприетите от израелското правителство стъпки, но определя реакцията му като недостатъчна. Тя призовава ръководството на настоящия израелски кабинет незабавно да разреши и улесни влизането на всички необходими материали за подготовка за зимата и хуманитарни доставки, както и да изпълни изцяло задълженията си по Всеобхватния мирен план на Тръмп.

Съветът предупреждава, че забавянето на одобренията и изпълнението на договореностите, поети в Шарм ел Шейх, е влошило последиците от предвидима хуманитарна криза. Това е довело и до значително отлагане на началото на процеса по извеждане и извеждане от употреба на оръжията на „Хамас" и прехвърлянето на управленските правомощия от движението към Националния комитет за управление на Газа (NCAG).

В отделна част от изявлението Съветът за мир отправя призив и към ръководството на „Хамас" да изпълни без допълнително забавяне своите ангажименти. Организацията предупреждава, че продължаващата военна активност в цивилни райони и в близост до израелски позиции застрашава живота на цивилните и подкопава хуманитарния напредък, постигнат след последното споразумение.

„Нищо не освобождава „Хамас" от отговорността за започването на атаките на 7 октомври 2023 г. и отговорността за последиците им върху населението", се казва в позицията.

Съветът призовава също ООН и нейните агенции, заедно с международните донори, да работят в тясна координация с него за мобилизиране на необходимите ресурси, доставки и оперативна подкрепа. Целта е да бъдат посрещнати непосредствените нужди за зимата, да бъдат запазени хуманитарните придобивки и да се ускори преходът на Газа към възстановяване и функциониране на гражданските институции под ръководството на Националния комитет за управление на Газа.

„Времето за уверения относно изпълнението на поетите ангажименти изтече. Всички страни трябва да покажат неотложност и сериозност и да разрешат проблемите, които този момент изисква", предупреждава организацията.

Според нея ангажиментите трябва да се превърнат в незабавни и измерими действия, а онези, които не изпълнят задълженията си, трябва да понесат отговорност за последствията.

„Хората в Газа не могат да си позволят продължаващо бездействие, нито перспективите за траен мир могат да го понесат", завършва изявлението.

Междувременно ООН съобщи, че проливните дъждове са засегнали над 26 000 домакинства в Газа, чиито убежища или лични вещи са били повредени. Хуманитарните запаси от палатки, брезенти, одеяла и дрехи в анклава са почти изчерпани. Над 150 000 палатки, закупени от хуманитарни организации и държави донори, все още се намират извън Газа и очакват да бъдат доставени.