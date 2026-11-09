US представител: На закрито Русия и Украйна са гъвкави за територии

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На разговори при закрити врата и Русия, и Украйна са проявили гъвкавост по териториалните въпроси. Това разкри американски представител, цитиран от Ройтерс.

Според него двете страни подхождат към предстоящите в следващите 2 дни преговори с добри намерения за край на войната. Преговорните срещи ще се проведат в Абу Даби с посредничеството на САЩ.ити врата.

Териториалните въпроси няма да могат да бъдат решени, докато не стане ясно как ще изглежда архитектурата на сигурност след края на войната, категоричен е американецът, пожелал анонимност.

От администрацията на американския президент Доналд Тръмп изразиха желание да използват тази възможност за по-широка дискусия относно бъдещата архитектура на европейската сигурност - термин, често използван от Кремъл, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Последното предложение на САЩ подчертава нарастващата тревога около новото сближаване на Тръмп с Русия, тъй като той засилва натиска върху Украйна. Междувременно администрацията му се опитва да възобнови отдавна зациклилите преговори за прекратяване на пълномащабната война на Москва срещу Киев.

В разговор с 12 дипломати от НАТО и ЕС, поискали анонимност, трима представители заявиха, че съюзниците от НАТО не са били предварително информирани за американските планове и мнозина от тях остават скептични към тази идея, съобщава "Политико".

Споразумението ще има 5 цели: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера, взаимни мерки за намаляване на рисковете от ескалация и устойчива рамка за дългосрочна европейска сигурност и стабилност.

Европейците ще бъдат представени в Обединените арабски емирства, макар и да не участват пряко в преговорите или поне не и в началните им етапи.