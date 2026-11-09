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Папа Лъв XIV критикува политиката на Хавиер Милей по време на посещение в Аржентина

Екатерина Григорова

Екатерина Григорова

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Папа Лъв XIV и Хавиер Милей на среща по повод посещението на папата в Аржентина. Снимка: Ройтерс
Папа Лъв XIV и Хавиер Милей на среща по повод посещението на папата в Аржентина. Снимка: Ройтерс

Папа Лъв XIV отправи критики към президента на Аржентина - Хавиер Милeй. По думите му икономиката на държавата трябва да благоприятства всички, включително бедните.

Тази критика е отправена по повод затегнатите икономически мерки, които налага аржентинското правителство, съобщават от Би Би Си.

Аржентина е втората спирка от обиколката на папата в Южна Америка само 3 седмици, след като оперираха дробовете му. Папата беше диагностициран с рак на белите дробове в средата на месец октомври. Посещението в Аржентина се счита като оказване на почит към папа Франциск, който не успя да се върне в родината си по време на своето папство. 

Милей от своя страна отговори, че действията на правителството са нужни, за да не страдат аржентинците в бъдеще, за сметка на сегашно облагодетелстване.

Тази част от пътуването на Папата се очакваше да е с повишена политическа чувствителност, заради решението на Милей да намали публичните харчове. Заради това си действие той си навлече проблеми с Католическата църква.

"Икономиката трябва да служи на хората, а не хората на икономиката", каза папа Лъв XIV

Основните му притеснения са свързани с хората, които трудно "свързват двата края", както и тези, който са болни и с увреждания. За тях той сподели възражения по повод мерките на правителството да намалят средствата в тази насока, което само по себе си подлежи на дебат. 

В отговор на резкия стил на изказ на Милей, папата напомни, че стабилната демокрация изисква "желание за изслушване'' и "внимателен подбор на думи".

Милей имаше спречквания с предшественика на Лъв XIV - папа Франциск, като го е наричал "злото на Земята" и "комунист". В края на живота на Франциск двамата се помиряват, като Милей казва, че несъмнено той е най-важният аржентинец в историята.

 Папа Лъв XIV апелира към запазване на демокрацията, докато аржентинският президент защитава своите либерални политики. Той е силен поддръжник на президента на САЩ  Доналд Тръмп и очаква  своето преизбиране следващата година. 

 Милей има диплома за икономист от университета в Белграно. Той е президент от 10 декември 2023 г. По това време годишната инфлация в Аржентина е 200% и бедността нараства. Заради действията на правителството инфлацията на Аржентина спада като за 2026 тя е 33%. Бедността също пада почти наполовина.

Папа Лъв XIV и Хавиер Милей на среща по повод посещението на папата в Аржентина. Снимка: Ройтерс

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