Пийт Хегсет дава извънредна пресконференция на фона на заплахата от импийчмънт

Пийт Хегсет е готов да защитава решенията си за Иран и Венецуела пред Конгреса, след като срещу него се очаква да бъде внесено предложение за импийчмънт. Министърът на отбраната на САЩ заяви, че не се притеснява от предстоящото политическо противопоставяне и ще защити действията на администрацията на Доналд Тръмп.

„Ако искате да оспорите това, което направихме по време на операциите „Епична ярост" (Epic Fury) и „Корав ездач" (Rough Rider), или при задържането на венецуелския президент Николас Мадуро, вие оспорвате действията на въоръжените сили и постигнатото от тях. А то е историческо", заяви Хегсет пред журналисти.

Шефът на Пентагона обяви, че утре ще даде пресконференция – първата му от повече от 180 дни. Изявата идва в момент, когато натискът върху него се засилва заради американската военна операция срещу Иран и последиците от нея, съобщава CBS News.

Републиканецът Томас Маси от щата Кентъки настоява Камарата на представителите да гласува предложението за отстраняването на Хегсет въпреки съпротивата на партийното ръководство. В понеделник той обяви, че ще принуди долната камара на Конгреса да разгледа осем обвинения срещу министъра.

Сред тях са воденето на войната срещу Иран без разрешение от Конгреса, продължаването на военните действия след изтичането на законовия срок по Резолюцията за военните правомощия, както и пренебрегването на законите за ограничаване на цивилните жертви. Маси обвинява Хегсет още в незаконни смъртоносни удари срещу плавателни съдове, потискане на свободата на словото и организиране на операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Натискът върху министъра се засили след тежкото поражение на републиканците на междинните избори. Част от представителите на партията смятат, че войната с Иран е сред причините за изборния разгром.

Хегсет защити решението за започване на военните действия, като го определи като „смел ход" на Тръмп. По думите му алтернативата е била САЩ да не предприемат нищо и да се надяват проблемът да изчезне.

„Не може да се допусне луди ислямисти да притежават ядрена бомба", заяви министърът, цитиран от Асошиейтед прес.

Той направи препратка към операциите „Среднощен чук" (Midnight Hammer) и „Епична ярост" (Epic Fury) – първата беше насочена срещу ирански ядрени съоръжения, а втората постави началото на по-мащабната военна кампания срещу Иран.

Според Асошиейтед прес Хегсет ще стане обект на една от редките процедури по импийчмънт срещу член на американския кабинет. Последният подобен случай беше през 2024 г., когато Камарата на представителите гласува отстраняването на министъра на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас.