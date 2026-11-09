Мерц заплаши да блокира бюджета на ЕС, ако няма финансиране за Украйна

Ултиматумът идва само дни преди срещата на европейските лидери в Дъблин в четвъртък и петък

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че ще блокира следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, ако всички държави членки не се ангажират да осигурят финансова подкрепа за Украйна през 2027 г. и след това, съобщава "Файненшъл таймс".

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с Мерц поставя подкрепата си за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. в зависимост от съгласието на всички страни членки да финансират разкъсваната от войната Украйна. Киев е изправен пред недостиг на средства в размер на 70 млрд. евро за следващата година.

„Колективният ангажимент на всички нас, без изключение, да допринесем справедливо за покриването на този недостиг (във финансирането на Украйна) е основна предпоставка за разрешаването на този въпрос и за обсъждането на всякакви други теми, особено на тези с финансови последици", пише Мерц.

Ултиматумът идва преди срещата на европейските лидери в Дъблин в четвъртък и петък, на която германският канцлер настоява да бъде намерено решение за недостига на средства за Киев.

През декември миналата година лидерите на ЕС се договориха за заем от 90 млрд. евро за Украйна. Мащабът на руската военна агресия срещу съседната страна обаче е толкова голям, че Киев заяви, че ще се нуждае от допълнителни 70 млрд. евро през следващата година. Съюзниците на Украйна също признават наличието на този недостиг.

ЕС пое ангажимент да покрие две трети от необходимата сума, или около 45 млрд. евро. Европейската комисия работи по различни варианти за изпълнение на обещанието, включително чрез емитиране на нов общ дълг. Целта е лидерите да постигнат споразумение до края на годината.

Четири държави от ЕС обаче – Унгария, Словакия, България и Чехия, дадоха сигнал, че няма да участват в осигуряването на допълнителна финансова помощ за Киев, отбелязва изданието. Миналата година Унгария, Словакия и Чехия получиха изключение от задължението да участват в изплащането на лихвите по заема от 90 млрд. евро.

В писмото си Мерц подчертава, че „трябва да намерим решение, подкрепено от всички държави членки, което да гарантира стабилна многогодишна перспектива за финансиране на Украйна от 2028 г. нататък", включително за лихвите по непогасените задължения на страната.

Междувременно Марин льо Пен, която води в социологическите проучвания преди президентските избори във Франция през април, също заяви, че ако спечели надпреварата за наследник на Еманюел Макрон, ще прекрати подкрепата за Киев, с изключение на някои форми на оперативна помощ и обучение на украински военнослужещи.

Преговорите в ЕС за финансирането на Украйна се провеждат паралелно с напрегнатите дискусии за бюджета на съюза за периода от 2028 г. Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС, докато четирите държави, които се стремят да избегнат допълнителни финансови ангажименти за Украйна, са нетни получатели на средства от европейския бюджет.

Използвайки влиянието на Германия в бюджетните преговори, Мерц се опитва да гарантира финансирането на Киев както през следващата година, така и в по-дългосрочен план.

Предстоящите избори в няколко държави от ЕС, включително Италия и Полша, могат да направят постигането на единодушие за финансирането на Украйна все по-трудно.

Берлин също така настоява бъдещите решения за отпускане на средства да се вземат с квалифицирано мнозинство от държавите членки, вместо както досега да изискват единодушие. Така Германия се стреми да предотврати възможността отделни страни да блокират бъдещата помощ чрез вето.

„Финансовите нужди на Украйна трябва да бъдат решени в рамките на следващия (бюджет на ЕС)", заяви представител на германското правителство. „Финансовата подкрепа за Украйна от всички държави членки на ЕС е от съществено значение за успешното приключване на бюджетните преговори."