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Евакуираха 875 пътници от ферибот в Гърция заради заплаха за бомба

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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снимка: X/@PotempkinBrain
снимка: X/@PotempkinBrain

Общо 875 пътници са били евакуирани от ферибот в гръцкото пристанище Пирея днес следобед заради сигнал за поставено взривно устройство на борда, съобщава Sky News. 

Заплахата била получена на телефона на един от пътниците. Неизвестно засега лице съобщило за предполагаемата бомба, след което пътникът незабавно уведомил екипажа на ферибота „Блу Стар 1", информира бреговата охрана.

Корабът е трябвало да отплава по редовен маршрут до гръцките острови Сирос, Патмос, Лерос, Кос и Родос. Заради сигнала обаче всички 875 пътници били свалени от борда. На ферибота е имало и 83 души екипаж.

Сапьори са започнали проверка на плавателния съд, който остава в пристанището в Пирея до приключването на огледа.

снимка: X/@PotempkinBrain

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