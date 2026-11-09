Републиканец иска импийчмънт на Пийт Хегсет, нарушавал конституцията с войната в Иран

Хегсет заяви, че не е обезпокоен

Републикански конгресмен планира тази седмица да поиска гласуване в Камарата на представителите за импийчмънт на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, обвинявайки го в нарушаване на американската конституция.

„Като участва във военни действия в Иран повече от 90 дни без разрешение от Конгреса, министър Хегсет нарушава закона и трябва да понесе отговорност", заяви конгресменът Томас Маси, цитиран от Би Би Си.

Опитът вероятно ще се провали, тъй като републиканците ще запазят контрола над Конгреса до януари. Маси обаче заяви, че иска да окаже натиск върху президента Доналд Тръмп да уволни Хегсет, преди демократите да започнат собствена процедура по импийчмънт.

Хегсет, който във вторник ще даде пресконференция във връзка с инициативата на Маси, заяви, че не е обезпокоен.

В понеделник следобед Маси официално внесе резолюцията с предложенията за импийчмънт в Камарата на представителите.

„Не се притесняваме от това", каза Хегсет пред журналисти по-рано в понеделник, попитан за предстоящата резолюция. Той добави, че във вторник сутринта ще даде пресконференция „точно по тази тема". Последната пресконференция на Хегсет беше през май.

Маси, който загуби битката за преизбиране по-рано тази година, е сред малцината републиканци, критикували Тръмп и войната в Иран, започнала преди почти девет месеца.

Конгресменът от Кентъки за първи път внесе предложения за импийчмънт през септември, а сега настоява за гласуване след загубата на контрола на републиканците върху Камарата на представителите и Сената на междинните избори миналата седмица. По думите му инициативата за отстраняването на Хегсет от администрацията има за цел да предотврати политическо зрелище, което демократите биха организирали догодина.

„Опитът ми да постигна импийчмънт на министър Хегсет е много по-мек вариант на това, което предстои, когато демократите поемат контрола над Камарата на представителите и Сената догодина. Те ще организират изслушвания и съдебни процеси", заяви Маси в изявление.

„Президентът Тръмп трябва да замени министър Хегсет сега, докато все още може да получи одобрението на Сената за негов наследник", добави той.

Импийчмънтът на член на кабинета е изключително рядко срещан случай. За отстраняването на министъра от поста процедурата трябва да бъде одобрена и от двете камари на Конгреса. В историята на САЩ Камарата на представителите е гласувала за импийчмънт само на двама членове на кабинета, но Сенатът не е подкрепил нито един от двата случая.

След като Маси внесе резолюцията, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън трябва да насрочи разглеждането ѝ в рамките на два дни. Освен да гласува директно по резолюцията, Камарата има възможност да я изпрати за разглеждане в комисия или да я остави без последващи действия.

Маси вероятно ще получи подкрепата на демократите в Камарата. Лидерът на партията Хаким Джефрис заяви в неделя, че категорично подкрепя импийчмънта. За да успее обаче, републиканският конгресмен ще трябва да убеди и представители на собствената си партия.

През тази година Камарата на представителите неколкократно прие резолюция за военните правомощия – мярка, целяща да спре Тръмп да предприема допълнителни военни действия в Иран. Маси подкрепи тези инициативи.

Разногласията му с Хегсет обаче не се ограничават само до Иран, посочва конгресменът в изявлението си.

Той обвинява министъра в сплашване на критици на администрацията на Тръмп, отвличане на чуждестранни лидери и пренебрегване на резолюциите на Конгреса, свързани с правомощията за обявяване и водене на война.