Иран отрече да преговаря със САЩ за отваряне Ормузкия проток срещу 8 млрд. долара

Иран отрече в понеделник информациите, че води преговори със САЩ за отваряне на Ормузкия проток в замяна на освобождаването на 8 млрд. долара от замразените ирански активи. Техеран настоява, че Вашингтон трябва да изпълни условията му, преди да може да бъде постигнато каквото и да било споразумение, информира turkiyetoday.

Неидентифициран ирански представител е заявил пред агенция „Фарс", че съобщенията за обсъждани разговори относно отварянето на стратегическия морски път срещу освобождаването на средствата не отговарят на истината.

По думите му Техеран продължава да се придържа към седемте условия, които е поставил за преговорите, и би приел разговори единствено в рамките на тази договореност.

Отричането дойде след публикации на няколко международни медии, позоваващи се на израелския вестник „Израел Хайом", според които американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне в понеделник с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, за да обсъдят предполагаемото иранско предложение.

Сред условията на Иран са премахване на американската военноморска блокада, гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби и петролни танкери през Ормузкия проток, премахване на едностранните санкции, предоставяне на изключение за износа на ирански петрол, освобождаване на замразените активи, разрешаване ядрените материали да останат на територията на Иран и прекратяване на войната.

Техеран твърди, че досегашното предложение остава в сила

Отделно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви в понеделник, че съществуващото двудневно предложение на Техеран към Вашингтон продължава да бъде най-практичната рамка за възстановяване на сигурността в Ормузкия проток.

На седмичната си пресконференция Багаи каза, че Иран не е представял ново предложение на САЩ, съобщи полуофициалната информационна агенция „Тасним".

Той определи досегашното предложение като ясна рамка с конкретен срок за справяне с напрежението във водния път. Според него напредъкът зависи от политическата готовност на Вашингтон да преодолее дипломатическата безизходица.

Багаи посочи, че исканията на Техеран включват премахване на американската военноморска блокада, прекратяване на войната, освобождаване на замразените ирански активи и отмяна на санкциите, наложени през последните месеци.

Той твърди, че Вашингтон вече е приел тези искания в рамките на Исламабадския меморандум от 14 точки, постигнат с посредничеството на Пакистан през юни, но впоследствие не е изпълнил поетите ангажименти.

Говорителят заяви, че Иран ще подпише и приложи единствено споразумение, което напълно защитава националните му интереси и законните му права.

Той потвърди също, че Техеран поддържа редовни консултации с Пакистан и Катар, като изрази признателност за посредническите им усилия.

Множество търговски кораби, принадлежащи на Иран и други държави, продължават да стоят на котва в района на Ормузкия проток край Бандар Абас, Иран. Снимката е от 10 септември 2026 г.

Иран предупреди корабите да не заобикалят морския контрол на страната

По отношение на сигурността в Ормузкия проток Багаи заяви, че плавателните съдове, преминаващи през стратегическия воден път, трябва да координират действията си с иранските власти, за да бъде гарантирано безопасното корабоплаване.

Той обвини САЩ и Израел, че с военните си операции са причина за продължаващата несигурност, и подчерта, че иранските сили остават готови да реагират на заплахи.

Багаи предупреди, че корабите, които използват определяни от него като опасни маршрути под натиска или подтикването на САЩ, рискуват да попаднат в инциденти.

Според него сигурността не може да бъде напълно възстановена, докато Вашингтон продължава това, което Техеран смята за незаконна намеса във водния път.

Иранският говорител призова отделно Южна Корея да не изпраща военноморски сили, които да участват в отварянето на протока. Той предупреди, че подобен ход може допълнително да усложни напрежението в региона.

Иран заяви, че продължава да спазва задълженията си по ядрения договор

По въпроса за ядрената програма Багаи заяви, че Техеран остава член на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и не е преустановявал изпълнението на задълженията си към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Той обаче посочи, че американските и израелските атаки срещу ирански ядрени съоръжения са нарушили нормалното функциониране на гаранциите за контрол, което не позволява сътрудничеството с агенцията да продължи при обичайните условия.

Багаи разкритикува Съвета на управителите на МААЕ и генералния директор Рафаел Гроси за това, което определи като недостатъчна реакция на атаките.

Той потвърди, че инспектори на МААЕ са посетили иранската ядрена централа в Бушер няколко дни по-рано. По думите му дипломатическата мисия на Техеран във Виена поддържа редовни професионални контакти с агенцията.

Говорителят отхвърли и съобщенията за американско предложение от 20 млн. долара срещу информация за ядрената програма на Иран. Той определи това като доказателство за объркването на Вашингтон относно ядрените възможности на Техеран.

Техеран коментира регионалното напрежение и дипломатическите контакти

Багаи съобщи, че специалният пратеник на Китай по въпросите на Близкия изток е посетил Техеран в неделя за консултации относно двустранните отношения и регионалната сигурност. Предвиждат се и допълнителни посещения в други държави от региона.

По отношение на Армения той заяви, че Техеран е изразил опасенията си във връзка с подкрепяния от САЩ проект „Маршрутът на Тръмп". По думите му Ереван е уверил Иран, че проектът няма да промени съществуващите граници и няма да включва разполагането на американски войски.

Багаи разкритикува и решението на Азербайджан да обяви 14 ирански граждани за персона нон грата. Той съобщи, че Техеран е извикал азербайджанския посланик, за да протестира срещу този ход.

По отношение на Ирак Багаи заяви, че американският натиск няма да подкопае дългогодишните отношения между Техеран и Багдад.

Той отхвърли и съобщенията за предложена от САЩ оперативна група с наименование „Желязна порта" („Iron Gate"), чиято цел според публикациите е да ограничи санкционираната търговия и финансовите потоци през сухопътните граници на Иран и Каспийско море. Багаи определи инициативата като пореден опит за оказване на натиск върху Техеран.

Говорителят заяви още, че Иран ще оценява американските администрации според действията им, а не според политическата им принадлежност. Същевременно той посочи, че резултатите от последните междинни избори в САЩ отразяват общественото противопоставяне на войната.

Багаи отхвърли и израелските обвинения, че Иран може да използва химически оръжия.

Споразумението от Исламабад остава нерешен въпрос

Последните изявления идват на фона на дипломатическите усилия за възобновяване на договореностите между Иран и САЩ, постигнати с посредничеството на Пакистан след избухването на войната на 28 февруари, когато американски и израелски сили нанесоха удари по Иран.

Исламабадският меморандум от 14 точки, договорен през юни, постави рамка за деескалация на напрежението. Тя включваше мерки за морската сигурност в Ормузкия проток, облекчаване на санкциите и прекратяване на военните действия.

Разногласията около прилагането на договореностите и подновените военни сблъсъци обаче попречиха на постигането на трайно споразумение.

Корабоплаването през стратегическия воден път продължава да бъде подложено на ограничения, докато Техеран настоява всяко бъдещо споразумение да отчита неговите условия и ангажиментите, поети от Вашингтон в рамките на предишната дипломатическа договореност.