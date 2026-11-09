ЕС е близо до споразумение за минимално данъчно облагане на тютюневите изделия

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Европейският съюз е близо до постигането на единодушно споразумение за въвеждане на минимално данъчно облагане на тютюневите изделия, което се разглежда като важен нов източник на приходи. Това заяви днес ирландският министър на финансите Саймън Харис, цитиран от Ройтерс.

Според Харис предложението се подкрепя от 26 от общо 27-те държави членки на ЕС, като единствено Малта засега не е дала съгласието си.

За въвеждането на предложената данъчна инициатива е необходимо единодушното одобрение на всички държави членки.

"В ЕС сме изправени пред извънредна ситуация в областта на общественото здраве, свързана с никотиновите пластири, електронните цигари и тютюна", заяви Харис на пресконференция.