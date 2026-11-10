Германия отказа да плаща сама за Украйна и поиска солидарност от ЕС

Германия призова държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да се включат в покриването на бюджетния дефицит на Украйна преди договарянето на какъвто и да било бюджет за блока. Това тя направи в официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"Колективният ангажимент на всички нас, без изключение, да допринесем справедливо за преодоляването на този недостиг, е съществена предпоставка за решаването на този проблем", пише германският канцлер Фридрих Мерц.

Това е и ключово условие за обсъждането на всякакви други въпроси, особено на тези с финансови последици, се посочва в писмото в момент, когато 27-те държави членки водят трудни преговори за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.

Германският канцлер призова въпросът да бъде включен в дневния ред на неформалната среща на върха на ЕС в петък в Дъблин.

Двадесет и седемте държави членки отпуснаха на Украйна заем в размер на 90 милиарда евро, за да покрие финансовите си нужди през 2026 и 2027 г. Миналия месец обаче Киев посочи, че тази сума няма да бъде достатъчна и прогнозира бюджетен недостиг от 70 милиарда евро през следващата година.

ЕС се ангажира да покрие част от този недостиг - 45 милиарда евро, но все още предстои да реши по какъв начин ще бъде осигурено финансирането.

Германия не възнамерява да поеме тази тежест сама, като изтъкна, че двустранната помощ за Украйна, особено военната, вече до голяма степен се осигурява от нея.

Тази подкрепа, макар и от съществено значение за европейската сигурност, „е разпределена неравномерно и разчита до голяма степен само на няколко държави членки", твърди Берлин. Германия, която е водещият донор на помощ за Украйна, както и Нидерландия, редовно критикуват някои страни от ЕС, включително Франция, за ограничените им финансови вноски.

Четири държави от ЕС - Унгария, Словакия, България и Чехия, вече сигнализираха, че няма да участват в предоставянето на допълнителна финансова помощ за Киев. Унгария, Словакия и Чехия получиха миналата година разрешение да не участват в плащането на лихвите по заема от 90 милиарда евро, припомня "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.