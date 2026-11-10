Тръмп заговори за край на войната, Иран отрича преговори със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че смята, че войната в Иран "на практика е приключила във военно отношение", съобщава Асошиейтед прес.

Президентът се появи изненадващо в залата за пресконференции в Белия дом след срещата си с катарския премиер.

"Войната с Иран на практика е приключила във военно отношение", заяви Тръмп. "Ние просто поддържаме статуквото", добави той.

Американският президент каза още, че Иран е "обезглавен", но посочи, че продължава да търси начин да гарантира трайно решение, което да неутрализира ядрената програма на страната.

„В този момент предприемането на военни действия не изглежда нещо много необходимо. Но ние сме готови да действаме по всяка причина, която се промени", каза Тръмп. „Мисля, че това ще приключи сравнително скоро", повтори той относно конфликта с Техеран.

Той добави също, че Катар и Саудитска Арабия са нетърпеливи за постигането на мирно решение на конфликта и заяви, че "е доволен от военноморската блокада на САЩ" срещу Иран в Ормузкия проток.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани от своя страна каза, че е имал позитивни разговори с американския президент и вицепрезидента Джей Ди Ванс вчера.

"Благодарен съм за позитивния разговор за постигането на споразумение и установяването на мир в региона", написа той в социалната мрежа Екс.

Междувременно председателят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че Вашингтон трябва да "спре да произвежда фалшиви новини за въображаеми преговори" и че е "време да отстъпи пред седемте условия, които Иран многократно поставя".

„Войната срещу Иран вече унищожи правителството на САЩ. Но Вашингтон се мята като отчаян комарджия. Свалете картите си. Спрете да фабрикувате фалшиви новини за въображаеми преговори. Спрете да отричате новия ред в Западна Азия. Време е да приемете седемте условия, които Иран многократно е поставял", написа той в своя канал в Телеграм, съобщи БТА.