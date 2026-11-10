Австрийският вътрешен министър блокира идеята търсещите убежище незабавно да започнат да работят

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер отхвърли предложението на областния управител на Тирол, Антон Матле, търсещите убежище да имат достъп до пазара на труда още от първия ден.

В становище, цитирано от австрийското радио и телевизия ОРФ, Карнер посочва, че бежанците и в момента имат възможност да извършват общественополезен труд. В пет от австрийските провинции тази дейност дори вече е задължителна.

Според действащите правила в Австрия мигрантите могат да започнат законна работа най-рано три месеца след пристигането си. За целта работодателят трябва изрично да поиска конкретния кандидат, а Австрийската служба по заетостта предварително да потвърди, че за позицията няма свободен австрийски работник.

Миналата седмица Матле заяви, че всеки, който основателно пристигне в Тирол или Австрия, трябва да допринася и да работи - още от първия ден. Според него държавата не може постоянно да говори за готовност за работа и същевременно да поставя търсещите убежище в системата за основно социално подпомагане.

Финансовият министър Маркус Мартербауер е по-благосклонен към предложението на Матле. В кулоарите на заседанието на финансовите министри на ЕС в Брюксел той заяви пред медиите, че във всички случаи предпочита хората да бъдат заети и така да се интегрират, вместо да се скитат безцелно.

"По принцип съм на мнение, че интеграцията чрез работа и образование е от решаващо значение", добави той.