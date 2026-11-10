САЩ настояват Европа да участва в мирните преговори за Украйна

Въпросът кой ще представлява Европа в преговорите за мир в Украйна става все по-неотложен, след като Вашингтон настоява европейските държави да получат пряко участие в разговорите с Москва и Киев. Пратениците на американския президент Доналд Тръмп настояват Русия да допусне Европа до следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщават американски официални представители, пожелали анонимност заради чувствителността на темата, съобщава "Политико".

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният му пратеник Стив Уиткоф ще настояват Европа да получи пряко участие в бъдещите преговори. Това ще стане по време на първата от февруари насам тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ, която ще се проведе във вторник в Абу Даби, съобщават източниците.

Европейските правителства и институциите на ЕС вероятно няма да разполагат с много време, за да решат кой да ги представлява на масата за преговори. Къшнър и Уиткоф искат разговорите да се ускорят, като целта им е срещата тази седмица да бъде последната, в която Европа не участва пълноценно.

„Имаме нужда от Европа на масата за преговори. Нашето предложение е европейците да се включат в дискусиите след тази тристранна среща", заяви един от американските представители.

От Вашингтон приветстват факта, че лидерите на Финландия и Норвегия са разговаряли директно с руския президент Владимир Путин на 27 октомври. Според американските представители Европа трябва да засили контактите си с Москва.

„Необходими са много повече разговори между европейците и Русия, така че те да чуват директно това, което чуваме ние, и посланията, които отправяме към Москва", посочи източникът.

Въпросът кой трябва да говори от името на Европа и дали съюзниците на Украйна изобщо трябва да водят директен диалог с Путин предизвиква сериозни разногласия. Европейските лидери ще обсъдят темата на неформална среща на върха в Дъблин по-късно тази седмица.

От завръщането на Тръмп в Белия дом европейските представители и дипломати изразяват опасения, че ЕС остава встрани от процеса, докато САЩ водят преки преговори с Русия за прекратяване на войната.

В Абу Даби тази седмица се очаква да пристигнат и високопоставени европейски представители. Макар Къшнър и Уиткоф да планират консултации с тях, европейците няма да участват в основните преговори заради възраженията на Русия.

Сред присъстващите ще бъдат съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия и Франция, както и представители на Италия, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет.

Американските представители уточняват, че първият ден от разговорите ще бъде посветен на гаранциите за сигурност на Украйна и евентуалното преустройство на архитектурата на сигурността в Европа. През втория ден ще бъдат обсъждани териториалните въпроси, включително бъдещото определяне на границите, както и други нерешени теми.

Европейските правителства се опасяват, че Тръмп може да се съгласи с отдавнашните искания на Путин за ограничаване на влиянието на НАТО в региона. Американските представители обаче уверяват, че Алиансът ще продължи да играе централна роля в колективната отбрана на Европа.

В същото време Вашингтон не се отказва от необходимостта от фундаментално преосмисляне на отношенията между Европа и Русия.

„Очевидно нещо не работи", коментира американски представител. По думите му европейците имат сериозни резерви към идеята за промяна на архитектурата на сигурността, тъй като Русия неведнъж е предлагала подобни промени, а предишните договорености са се провалили.

„Трябва да изградим нещо ново, което да работи в настоящите условия", допълни той.

Според американските представители генералният секретар на НАТО Марк Рюте е активно ангажиран в разговорите с администрацията на Тръмп и споделя идеи за реформи в системата за сигурност.

По един от най-трудните въпроси за Украйна – съдбата на окупираните от Русия територии – двете страни са демонстрирали „гъвкавост" в закритите разговори, твърдят американските източници.

Целта на срещата в Абу Даби не е постигането на окончателно споразумение за прекратяване на огъня, а запазването на инерцията от проведените през последните седмици разговори.

От американска страна подчертават, че двата основни въпроса в преговорите – териториалното уреждане и бъдещите гаранции за сигурност на Украйна и Европа – трябва да бъдат разглеждани паралелно и решени като част от общо споразумение.