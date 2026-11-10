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Президентът и премиерът на Полша демонстрираха рядко единство по време на бдение за жертвите на атентата в Краков

Александър Трайков

Редактор: Александър Трайков

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Полският премиер Доналд Туск (вляво) и президентът Карол Навроцки (вдясно) държат свещи по време на бдението СНИМКА: РОЙТЕРС
Полският премиер Доналд Туск (вляво) и президентът Карол Навроцки (вдясно) държат свещи по време на бдението СНИМКА: РОЙТЕРС

Полският премиер Доналд Туск и президентът Карол Навроцки демонстрираха рядко политическо единство, като участваха заедно в бдение в памет на жертвите от кървавото нападение в Краков. На фона на острия конфликт между двамата за Конституционния съд, Туск призова гражданите в социалната мрежа Х: "Нека бъдем заедно в Краков!".

Стотици жители на града се включиха в швестието, организирано от кмета Лукаш Гибала, за да отдат почит на убитите шестима души и да изразят съчувствие към 15-те ранени, част от които остават в критично състояние.

Междувременно разследването разкрива смразяващи подробности около трагедията. 24-годишният извършител е открил огън от движеща се кола в центъра на Краков. Той по-късно почина в болница от получените рани след престрелка с органите на реда. В дома му в град Островец Швентокшиски разследващите откриха телата на баща му, майка му и сестра му, за които се предполага, че също са убити от него.

Според вътрешния министър Марчин Кервински мотивите на стрелеца все още се изясняват, но първоначалните данни сочат към крайнодясна радикализация. Поради мащаба и тежестта на престъплението полската прокуратура официално квалифицира масовата стрелба като терористичен акт, пише БТА.

Полският премиер Доналд Туск (вляво) и президентът Карол Навроцки (вдясно) държат свещи по време на бдението СНИМКА: РОЙТЕРС

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