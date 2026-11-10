Днес погребват Лидия Федосеева-Шукшина. Коя беше тя и защо толкова я обичаха руснаците

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Съветската и руска актриса Лидия Федосеева-Шукшина почина на 7 ноември на 88-годишна възраст. Дъщеря ѝ Олга Шукшина, съобщи за смъртта ѝ пред ТАСС.

„Днес почина мама", каза тя.

Погребението на народната артистка на РСФСР е днес, 10 ноември, в Кунцево. Тя да бъде положена на Новодевическите гробища. Съпругът ѝ, актьорът и режисьор Василий Шукшин, също е погребан там.

През октомври 2026 г. състоянието на Лидия Николаевна се влоши. Тя беше хоспитализирана със сърдечни проблеми и настанена в интензивно отделение. Дъщерята на актрисата съобщи, че майка ѝ е под медицинско наблюдение. На 19 октомври тя каза пред ТАСС, че състоянието ѝ се е подобрило, но на 21 октомври уточни, че лечението продължава.

Детството и младостта на Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева е родена на 25 септември 1938 г. в Ленинград. Тя е най-голямото от три деца, родени от Николай и Зинаида Федосеева. Родителите ѝ отглеждат и двама сина, Анатолий и Герман.

Бъдещата актриса прекарва детството си в комунален апартамент близо до Казанската катедрала. По време на Великата отечествена война баща ѝ отива на фронта и след завръщането си работи в месокомбинат.

По-късно актрисата си спомня за детството си в обсадения Ленинград и признава, че от онези времена в нея е останало „задържащо се чувство на страх". Семейството живее скромно, но от ранна възраст Лидия мечтае да стане актриса.

Тя посещава училище № 217 и театрални курсове, включително драматичен клуб в Дома на киното. Учи също танци и пеене. „Мечтаех да бъда само актриса", казва Федосеева-Шукшина в интервю за Канал 5.

Още докато е ученичка, Лидия започва да се появява в епизодични роли във филми на Ленфилм. През 1955 г. тя участва във филмите „Максим Перепелица" и „Двамата капитани".

След като завършва гимназия, Федосеева отива в Москва и се записва във Всесъюзния държавен институт по кинематография (ВГИК). Учи в класовете на Сергей Герасимов и Тамара Макарова и завършва през 1964 г.

Първи роли и началото на актьорската кариера

Лидия Федосеева получава първата си забележителна роля още докато е студентка. През 1959 г. излиза филмът на Василий Ордински „Връстници", в който актрисата играе студентката Таня, една от трите приятелки, чийто живот поема различни обрати след завършване на гимназия. Филмът носи слава на младата актриса. Впоследствие тя се появява във филми от различни жанрове, но кариерата ѝ е предопределена от срещата ѝ с Василий Шукшин.

През 1964 г. Федосеева работи по филма на Едуард Бочаров „Какво е морето?", в който си партнира с Шукшин. Бъдещите съпрузи се познавали още от следването си във ВГИК, но времето, прекарано заедно в снимки, ги сближило.

По-късно Лидия Николаевна признала, че работата с Шукшин е била определящ момент не само в професионалния, но и в личния ѝ живот.

Василий Шукшин: Нейната основна любов и творческо сътрудничество

Василий Шукшин става втори съпруг на Лидия Федосеева. Той вече е бил известен актьор, писател и режисьор и връзката им постепенно се развива в творческо сътрудничество.

Двойката има две дъщери: Мария през 1967 г. и Олга през 1968 г. В много отношения именно Шукшин е този, който помага да се разкрие нова страна на актьорския талант на съпругата му. В неговите филми Федосеева играе обикновени руски жени – мили, искрени, способни на дълбоки емоции и същевременно притежаващи силни характери.

През 1969 г. актрисата участва в неговия филм „Странни хора" и именно „Печки-лавочки" и „Калина Алена" ѝ донасят истинска национална слава.

В комедията „Печки-Лавочки" (1972) Федосеева играе Нюра Расторгуева, селска жена, която заедно със съпруга си Иван, изигран от Василий Шукшин, отива на почивка на юг. Сюжетът се върти около пътешествието на обикновени селяни, които за първи път се оказват далеч от познатия си начин на живот.

Още по-значимо произведение е драмата „Калина Алена", заснет през 1973 г. и излязъл през 1974 г., в която Лидия Федосеева играе ролята на Люба Байкалова. Нейната героиня се среща с бивш затворник Егор Прокудин чрез кореспонденция и след освобождаването му му предлага възможността да започне нов живот.

Филмът се превръща в едно от най-известните произведения на Василий Шукшин. А образът на Люба – жена, която въпреки миналото на любимия си, вярва в него – е в съзнанието на Федосеева-Шукшина в продължение на много години.

Последното сътрудничество на двойката е военната драма на Сергей Бондарчук „Те се сражаваха за родината". Федосеева играе Глаша, ръководител на млечна ферма, а Шукшин играе войника Пьотр Лопахин.

Василий Шукшин обаче не успява да завърши снимките. На 2 октомври 1974 г. той умира внезапно на 45-годишна възраст. Филмът излиза през 1975 г.

След смъртта на съпруга си Лидия Николаевна приема двойна фамилия – Федосеева-Шукшина. Тя е на 36 години и остава сама с две малки дъщери.

Паметта за режисьора заема специално място в по-късния ѝ живот. Актрисата участва в събития, посветени на неговото творчество, подкрепя издаването на книги и проекти за запазване на наследството на Шукшин.

Основните филми на Лидия Федосеева-Шукшина

След смъртта на съпруга си актрисата продължава активно да се снима във филми. Филмографията ѝ се разширява и включва комедии, драми, исторически филми и адаптации на класически произведения.

През 1976 г. тя играе главната роля във филма на Сергей Никоненко „Трън-Трева", а също така се появява в телевизионната адаптация на „Дванадесетте стола" на Марк Захаров, играейки мадам Грицацуева.

Година по-късно излиза драмата „Призови ме в светлата далечина", базирана на едноименното произведение на Василий Шукшин. В нея Федосеева-Шукшина играе главната героиня Груша. През 1980 г. актрисата участва във филма на Иля Фрез „Не сте и мечтали...", който се превръща в един от най-известните съветски филми за първата любов. Тя играе Вера, майката на главния герой Рома, която се противопоставя на връзката му със съученичката му Катя.

Федосеева-Шукшина обаче не се ограничава само с превъплъщенията си в обикновени жени. В историческите филми тя често изобразява личности от висшето общество и кралски особи.

Например в „Демидови" (1983) тя играе императрица Анна Йоановна, а в „Виват, мичмани!" (1991) на Светлана Дружинина играе графиня Чернишова.

Други нейни известни творби включват „Младостта на Петър", „Из живота на летовниците", „Мъртви души", „Кройцеровата соната" и телевизионния сериал „Петербургски тайни". От 1974 до 1993 г. Федосеева-Шукшина работи и в Московския студио за филмови актьори.

През 90-те и 2000-те години тя продължава да се появява на екрана, макар и по-рядко. Една от по-късните ѝ творби е британско-американският криминален сериал „Макмафия" (2018), в който актрисата играе майката на руски криминален бос.

През цялата си кариера Лидия Федосеева-Шукшина е изиграла над 90 роли във филми и телевизия.

Личен живот: пет брака и три деца

Личният живот на Лидия Федосеева-Шукшина е обект на много медийни дискусии. Актрисата е била омъжена пет пъти.

Първият ѝ съпруг е актьорът Вячеслав Воронин. През 1960 г. двойката има дъщеря Анастасия. След развода на родителите ѝ момичето е отгледано предимно от семейството на баща си. Впоследствие отношенията между майка и дъщеря се развиват трудно.

Вторият съпруг на актрисата е Василий Шукшин. Този съюз се оказва най-значимият в живота ѝ. Дъщерите им, Мария и Олга, също свързват съдбите си с изкуството.

Мария Шукшина става известна актриса и телевизионна водеща. Участието ѝ в предаването „Чакай ме" ѝ донася широка популярност. Олга Шукшина се снима във филми, пише литература и изследва творчеството на баща си.

След смъртта на Василий Шукшин, Лидия Николаевна се омъжва още два пъти: за оператора и режисьор Михаил Агранович, а след това за полския художник Марек Межеевски. И двата брака завършват с развод.

Петият съпруг на актрисата е музикалният продуцент и основател на групата „На-На", Бари Алибасов. Официално регистрират връзката си през ноември 2018 г.

Този брак е белязан от нашумели публични конфликти, включително спор за собственост. Спорът е в центъра на апартамент, който актрисата е приписала на Алибасов, който впоследствие го е дал на асистента си. През декември 2020 г. съдът издаде решение за развод, но то беше отменено през март 2021 г. Двойката официално се разведе през септември 2021 г.

В следващите години личният живот на Федосеева-Шукшина продължи да привлича вниманието на медиите, отчасти поради семейни раздори.

Последните години от живота и здравословни проблеми

В последните си години Лидия Федосеева-Шукшина рядко се появява публично. Тя живее предимно в Москва с най-малката си дъщеря Олга до себе си.

През 2023 г. актрисата е хоспитализирана с предполагаем инсулт. След лечение тя се подлага на рехабилитация.

През септември 2025 г. малко преди 87-ия си рожден ден актрисата признава в интервю за NEWS.ru, че ѝ става все по-трудно да ходи поради проблеми с краката и коленете. В същото време Федосеева-Шукшина казва, че обича живота и иска да живее възможно най-дълго.

През октомври същата година актрисата е хоспитализирана за планирано сърдечно-съдово изследване. Лекарите извършват коронарна ангиография (изследване на сърдечните съдове), след което е изписана у дома.

Награди и спомен за Лидия Федосеева-Шукшина

По време на дългата си актьорска кариера Лидия Федосеева-Шукшина получава много държавни награди и професионално признание.

През 1976 г. е удостоена със званието „Почетна артистка на РСФСР", а през 1984 г. – „Народна артистка на РСФСР". През 1998 г. е наградена с орден „За заслуги към отечеството" IV степен.

През 1989 г. Федосеева-Шукшина получава наградата „Златен екран" във Варшава за ролята си в полския телевизионен сериал „Балада за Янушик". Удостоена е и с награда за заслуги към полската култура.

От 1999 до 2014 г. Федосеева-Шукшина е президент на Всеруския филмов фестивал „Виват кино на Русия!" в Санкт Петербург.

Лидия Федосеева-Шукшина остава в историята на руското кино предимно с ролите си във филмите на Василий Шукшин. Творческото ѝ наследство обаче е много по-широко: от драматични героини до комични и исторически личности.

За няколко поколения зрители нейните Люба Байкалова от „Калина Красная" и Нюра Расторгуева от „Печки-Лавочки" са се превърнали в икони на женската доброта, устойчивост и способността да обичаш въпреки обстоятелствата.