Тръмп защити шефа на Пентагона срещу искането за импийчмънт

Американският президент Доналд Тръмп защити публично министъра на отбраната Пийт Хегсет, след като в Конгреса бе задействана процедура по импийчмънт срещу него.

В телефонно интервю за Ройтерс Тръмп отхвърли обвиненията с думите, че Хегсет е спечелил две войни и попита защо не се търси отговорност от военните ръководители за предишните дългогодишни конфликти във Виетнам, Афганистан и Ирак. Президентът допълни, че ще продължи да подкрепя шефа на Пентагона дори при евентуално негово отстраняване.

Натискът срещу Хегсет дойде от собствените редици на Републиканската партия. Искането за импийчмънт бе внесено от републиканецът Томас Маси веднага след първото заседание на Камарата на представителите след междинните избори. Мотивите на Маси са свързани с начина на провеждане на войната в Иран, както и с военните операции в Йемен и Венецуела, които той определи като тежки престъпления и провинения.

Гласуването в Камарата може да се състои в средата на седмицата, поставяйки на изпитание републиканците, много от които обвиняват именно военните действия в Иран за изборните си загуби.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън се опита да предотврати гласуването и предупреди законодателите да не подлагат на импийчмънт министъра на отбраната, докато военните действия на САЩ в Близкия изток продължават.

"Да се започне процедура по импийчмънт срещу член на кабинета точно сега, особено срещу министъра на отбраната, докато се водят военни действия в чужбина, би било ужасно послание. Би било ужасно нещо, което нашите съюзници и противници могат да видят", заяви републиканецът Джонсън при откриването на заседанието на Камарата на представителите.

"Ние не отстраняваме министри в кабинета за политическа изгода или като евтини трикове и мисля, че всички го знаят", добави той.

Очаква се повечето демократи в Камарата на представителите да подкрепят процедурата по импийчмънт на Хегсет, а лидерът на малцинството Хаким Джефрис през уикенда заяви, че е време министърът на отбраната да си ходи.

Ако вотът в Камарата на представителите бъде успешен, следващият етап на процедурата ще продължи в Сената.

Републиканците все още разполагат с мнозинство в двете камари, докато новият състав на Конгреса не положи клетва през януари, когато демократите ще имат контрол.

Хегсет обяви, че по-късно днес ще даде необичайна пресконференция - първата му от 180 дни насам, във връзка с процедурата по импийчмънт, пише БТА.