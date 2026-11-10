Делото за убийството на Чарли Кърк започва през лятото на 2028 г.

Делото срещу 23-годишния Тайлър Робинсън, обвинен в убийството на известния американски консервативен активист Чарли Кърк, ще започне през лятото на 2028 г. Това реши съдия в щата Юта, отхвърляйки искането на защитата процесът да бъде забавен чак до 2029 г., съобщава Асошиейтед прес.

Процесът ще започне на 21 юни 2028 г. с избор на съдебни заседатели и се очаква да продължи 105 дни. Съдията по делото Тони Граф бе подложен на сериозен натиск от семейството на жертвата и от самия президент Доналд Тръмп за по-бързо правосъдие. Въпреки това той посочи, че датата гарантира както правото на обвиняемия на защита, така и правото на близките на Кърк на бързо приключване на делото.

Близките на убития активист обаче останаха разочаровани. Адвокатите на вдовицата Ерика Кърк нарекоха решението ново отлагане и изтъкнаха, че начало на процеса три години след трагедията не може да се нарече бързо правосъдие. Прокуратурата бе готова да започне делото още в началото на 2028 г., а президентът Тръмп наскоро заяви в социалните мрежи, че присъдата е трябвало да бъде произнесена в рамките на един месец.

Тайлър Робинсън се предаде сам ден след стрелбата през септември миналата година, когато 31-годишният Кърк бе застрелян пред хиляди души по време на реч в университета „Юта Вали". Робинсън пледира невинен по обвинението в утежнено убийство, но при осъдителна присъда го грози смъртно наказание.

Прокуратурата в Юта обвини Робинсън, че е нападнал Кърк заради политическите му възгледи. Обвинителите посочиха, че куршумът, използван за убийството на Кърк е бил гравиран с думите: "Хей, фашист! Получи си го!". В текстово съобщение Робинсън написал за Кърк: "Писна ми от омразата му. Някои прояви на омраза не могат да бъдат преодолени с разговори."

Защитата на обвиняемия заявява в съдебните документи, че трябва да прегледа десетки хиляди досиета, предадени от прокуратурата. Адвокатите на Робинсън планират да проучат задълбочено живота на Робинсън в търсене на смекчаващи вината обстоятелства, които биха могли да повлияят на евентуалната му присъда.

Адвокатите заявиха също, че ще проучат дали е възможно да се събере състав от безпристрастни съдебни заседатели в Юта. В зависимост от избраните хора те може да поискат процесът да бъде в друг щат.

Съдията каза, че ще изслуша аргументи относно мястото на делото през декември догодина, пише БТА.