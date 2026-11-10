Мирни преговори за Украйна в Абу Даби: Москва отхвърли прякото участие на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представители на Русия и Украйна се срещат днес и утре в Абу Даби за двудневни мирни преговори с посредничеството на САЩ. Това е първият подобен пряк контакт от февруари насам. До възобновяването на разговорите се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че е възможно да бъде постигнато широко споразумение за слагане на край на войната, която вече навлиза в петата си година.

Въпреки че Франция, Германия и Европейската комисия изпращат свои пратеници в Обединените арабски емирства (ОАЕ), Москва бе категорична, че възразява срещу прякото участие на европейците на масата за преговори. Поради това украинската делегация ще провежда отделни срещи с европейските си съюзници, за да ги държи информирани за хода на разговорите.

"Правим всичко възможно да гарантираме, че Европа е част от дипломатическия процес", подчерта ръководителят на украинския преговорен екип Рустем Умеров.

Руската делегация отново се оглавява от кремълския съветник Владимир Медински, но този път в състава ѝ за първи път влизат заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков и генерал-лейтенант Юрий Жигарловски от Генералния щаб.

Дипломатическият процес между двете воюващи страни се засили след месеци на застой, през които вниманието на Вашингтон бе отклонено от конфликта в Иран.

Въпреки оптимизма на Тръмп, основните пречки пред мира остават. Владимир Путин продължава да настоява Украйна да отстъпи целия регион Донбас, докато украинският президент Володимир Зеленски е категоричен, че Киев няма да предаде нито педя земя.

Настъплението на Русия на фронтовата линия се забави до почти пълен застой тази година, посочва Ройтерс.

В навечерието на преговорите Зеленски заяви, че позицията на Украйна в разговорите се засилва в резултат на неотдавнашните ѝ успехи на бойното поле, които включват връщането на част от територията в Донецка област - район от Донбас, богат на въглища.

"Украинските войски в момента наистина укрепват преговорната позиция на Украйна", каза Зеленски в своето вечерно видео обръщение снощи. Той посочи, че Русия понася "рекордни загуби" - твърдение, оспорено от Москва - и призова Вашингтон да убеди Кремъл да прекрати войната.

Американските преговарящи смятат, че Зеленски и Путин може би са склонни да постигнат компромис по ключовия въпрос за територията, като всеки от тях отстъпи по малко, заяви американски представител пред Ройтерс.

Съгласно предложеното споразумение Украйна ще получи мирен договор, гаранции за сигурност и пътна карта за членство в ЕС.

Високопоставен украински представител категорично отрече правителството на страната му да обмисля подобни отстъпки. Въпросът за територията може да бъде обсъждан само на лидерско ниво и само в контекста на подходящи гаранции за сигурността на Украйна, заяви той.

Спирането на ударите срещу енергийна инфраструктура, обявено от Тръмп миналия месец, не издържа много. Украйна ескалира ударите си срещу руски рафинерии през последните седмици, а Москва атакува украински електроснабдителни съоръжения и градове.

Миналата седмица Тръмп заяви, че пратениците са обсъдили по-широко споразумение за сигурност, което може да включва цяла Европа, без да даде повече подробности.

"Това ще бъде голямо споразумение и ще надхвърли Украйна", каза американският президент.

Коментарите му предизвикаха негативна реакция от някои европейски представители, които заявиха, че всякакви преговори за европейска сигурност изискват пряко участие на съответните правителства и че Русия не трябва да участва в определянето на европейската политика за сигурността.

Преди пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. Русия поиска изтеглянето на силите на НАТО от страните, присъединили се към алианса след 1997 г., което НАТО отхвърли.

Американските пратеници, включително зетят на Тръмп Джаред Къшнър, разговаряха миналата седмица в Брюксел с представители на НАТО, ЕС и големите европейски сили, с които обсъдиха гаранциите за сигурност.

Очаква се външните министри на страните от Г-7 също да обсъдят Украйна днес на срещата си в Париж, в която ще се включи и украинският външен министър Андрий Сибига.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви преди отпътуването си за Франция в неделя, че има напредък в това как би могла да изглежда архитектурата за сигурност на Европа след конфликта.

Зеленски от своя страна изрази надежда, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ миналата седмица може да увеличи подкрепата за Украйна във Вашингтон.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втория си президентски мандат през януари миналата година, САЩ намалиха директната помощ за Киев, а Европа се превърна в основен чуждестранен донор за бюджета на Украйна и военните ѝ поръчки, пише БТА.