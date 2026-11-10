Путин иска да обвърже гаранциите за сигурност за Украйна с допълнителни териториални отстъпки

Владимир Путин възнамерява да обвърже бъдещите гаранции за сигурност за Украйна с допълнителни териториални отстъпки, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с позицията на руския президент.

Същевременно източници, запознати с преговорите, съобщиха от The Economist и Axios, че Москва сигнализира за гъвкавост по териториалния въпрос. Сред обсъжданите идеи е промяна в административните граници на Украйна, което би позволило на Русия да обяви пълен контрол над Донбас.

Путин изисква изтеглянето на украинските въоръжени сили от районите на фронтовата линия на Донбас, оставащи под контрола на Киев, като предварително условие за прекратяване на огъня, съобщи FT, позовавайки се на източници. Според тези източници Путин възнамерява да обвърже всякакви гаранции за сигурност с допълнителни териториални отстъпки.

Киев настоява за териториално разграничаване по фронтовата линия, съобщава Axios. Володимир Зеленски заяви, че териториалните въпроси могат да бъдат обсъждани само на среща на лидерите, отбелязва FT.

Възможни ли са отстъпки? Американски представители твърдят, че през последните седмици Москва и Киев са „показали известна гъвкавост" по териториалния въпрос в частни контакти, съобщава Axios.

Според източници на The Economist, Русия демонстрира необичайна гъвкавост, включително по въпроса за прекратяване на военните действия на сегашната фронтова линия.

Според The ​​Economist, сред обсъжданите варианти е промяна на административните граници на Украйна, което би позволило на Москва да обяви пълен контрол над Донецка и Луганска област, без да завзема градовете, оставащи под украински контрол.

Според Киев, Украйна не може да прекрати войната без гаранции за сигурност, съобщава The Economist. Преди преговорите САЩ попитаха Москва дали ще се съгласи на американски гаранции за Украйна, моделирани по членове 4 и 5 от Хартата на НАТО, и подобни гаранции от алианса, съобщи Politico.

Русия не е показала готовност да се съгласи на разполагането на многонационални сили в Украйна и поддържа исканията си за нейния неутралитет и намаляване на числеността на украинските въоръжени сили, съобщава The Economist.

Друго несъгласие се отнася до следвоенното финансиране на Украйна. Киев изисква масивна финансова и военна помощ за поне 10 години, включително поддържане на армия от поне 800 000 войници. Съединените щати смятат подобна подкрепа за твърде скъпа и вярват, че гаранциите им за сигурност трябва да са достатъчни, съобщава The Economist.

Според The ​​Economist Москва е започнала да демонстрира гъвкавост, след като Съединените щати предложиха разширяване на дневния ред, за да включат дискусии за бъдещата европейска архитектура на сигурност. Критиците се опасяват, че това би позволило на Русия да отправи нови, очевидно невъзможни искания и да продължи войната под прикритието на преговори.

Украински и европейски представители настояват, че военните действия първо трябва да прекратят и едва след това да се обсъжда архитектурата на сигурност в Европа. Американските преговарящи не са съгласни с тази последователност, съобщава The Economist.

Европейските правителства също се опасяват, че новите споразумения с Москва ще отслабят НАТО. Съединените щати уверяват, че алиансът ще запази централна роля в европейската сигурност и се стремят към европейско участие в бъдещи кръгове от преговори, съобщава Politico.

В същото време европейските представители са готови да обсъдят възстановяването на механизмите за деескалация, съобщава FT. Те посочват като примери подновяването на споразуменията, моделирани по Договора за открито небе, и споразуменията, ограничаващи разполагането на определени видове ракети.

Според източници на FT Путин вижда тази зима като подходящ момент да отслаби Украйна чрез удари по нейната инфраструктура. Киев не вярва, че Путин ще подпише пълно споразумение преди края на зимната кампания, съобщава The Economist.