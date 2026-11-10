4 служители са арестувани за убийство пациент в психиатрия в Загреб

Четирима медицински служители от психиатричната клиника "Свети Иван" в загребския квартал Янкомир са задържани по подозрение в убийство на 32-годишен пациент. Той е починал на 21 октомври в отделението за зависимости на лечебното заведение, съобщи в понеделник хърватският портал "Индекс".

Според хърватската прокуратура четиримата са действали в нарушение на правилата на медицинската професия и са нанесли на пациента множество наранявания чрез физическа сила. На всички е наложен предварителен арест. Трима от заподозрените са били уволнени, съобщи БТА.

Случаят предизвика протест на медицински сестри, санитари и лекари пред клиниката, които изразиха подкрепа за задържаните си колеги и настояха за по-добри условия на труд и мерки за сигурност, отбелязва порталът. Служителите твърдят, че четиримата са се опитвали да овладеят агресивен пациент, и настояват обстоятелствата около смъртта му да бъдат изяснени от разследването.

По време на протеста медицинската сестра Мия Мошкатело разказа пред "Индекс" за хроничния недостиг на персонал и нападенията над служители. По думите ѝ в отделението за остри психиатрични състояния понякога двама души се грижат за 30 пациенти, въпреки че протоколът предвижда при физическо овладяване на агресивен пациент да участват най-малко петима служители. Мошкатело заяви, че около 90 процента от колегите ѝ са преживели физическо насилие, а самата тя е била нападната от пациентка преди около пет години.

След протеста ръководството на клиниката е приело исканията на служителите за назначаване на охрана, създаване на специален екип за спешна намеса и редовни обучения за действия при агресивни пациенти, отбелязва "Индекс". Синдикатът ще следи изпълнението на мерките и заплаши с нов протест при липса на напредък.