САЩ изтеглят военни самолети от втора база във Великобритания заради иранската заплаха

САЩ са изтеглили американски военни самолети от втора военновъздушна база във Великобритания в рамките на малко повече от месец поради заплаха от Иран, съобщава в. "Уолстрийт джърнъл".

Рано сутринта вчера два американски самолета-презареждачи са отлетели от базата "Милдънхол" в графство Съфолк към Германия, а по-късно през деня са ги последвали и други машини. Това прехвърляне идва след като в началото на октомври Вашингтон вече изтегли стратегическите си бомбардировачи Б-1 от друга британска база - "Феърфорд".

Причина за засилените мерки за сигурност са опасенията от ирански атаки. В края на септември петима британски граждани бяха арестувани по подозрение в подготвян заговор за нападение срещу "Феърфорд". Базата бе използвана от САЩ като основен плацдарм за въздушни удари срещу Техеран по време на конфликта с Иран.

От Министерството на отбраната на Великобритания отказаха подробен коментар, като заявиха единствено, че прехвърлянето на военни активи между бази се извършва редовно по оперативни причини, пише БТА