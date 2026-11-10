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САЩ изтеглят военни самолети от втора база във Великобритания заради иранската заплаха

Александър Трайков

Редактор: Александър Трайков

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио излиза от самолет (снимката е илюстративна) СНИМКА: РОЙТЕРС
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио излиза от самолет (снимката е илюстративна) СНИМКА: РОЙТЕРС

САЩ са изтеглили американски военни самолети от втора военновъздушна база във Великобритания в рамките на малко повече от месец поради заплаха от Иран, съобщава в. "Уолстрийт джърнъл".

Рано сутринта вчера два американски самолета-презареждачи са отлетели от базата "Милдънхол" в графство Съфолк към Германия, а по-късно през деня са ги последвали и други машини. Това прехвърляне идва след като в началото на октомври Вашингтон вече изтегли стратегическите си бомбардировачи Б-1 от друга британска база - "Феърфорд".

Причина за засилените мерки за сигурност са опасенията от ирански атаки. В края на септември петима британски граждани бяха арестувани по подозрение в подготвян заговор за нападение срещу "Феърфорд". Базата бе използвана от САЩ като основен плацдарм за въздушни удари срещу Техеран по време на конфликта с Иран.

От Министерството на отбраната на Великобритания отказаха подробен коментар, като заявиха единствено, че прехвърлянето на военни активи между бази се извършва редовно по оперативни причини, пише БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио излиза от самолет (снимката е илюстративна) СНИМКА: РОЙТЕРС

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