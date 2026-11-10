КМГ: Китай призова за използване на възможностите за мирни преговори за Украйна

На 9 ноември Съветът за сигурност на ООН проведе открито заседание, посветено на ситуацията в Украйна. По време на дискусията заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей заяви, че усилията за дипломатическо уреждане на конфликта навлизат в решаващ етап.

По думите му призивите на международната общност за мир и преговори стават все по-силни. През последните седмици основните заинтересовани страни са осъществили поредица от контакти, които дават някои положителни сигнали. Китай подкрепя усилията за постигане на мир и призовава всички страни да проявят готовност за компромис, да запазят положителната динамика и да работят за възможно най-скорошно политическо решение на кризата, каза дипломатът.

Сун Лей очерта три основни приоритета: спазване на хуманитарните принципи и намаляване на напрежението; засилване на политическата воля за мир и използване на настоящия прозорец за преговори; отчитане на първопричините за конфликта и търсене на трайно мирно решение.

Той подчерта, че позицията на Китай по украинския въпрос остава последователна – Пекин подкрепя диалога и преговорите и настоява за политическо уреждане на конфликта.