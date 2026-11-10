КМГ: Завърши изграждането на основната конструкция на моста между Сямън и Дзинмън

Последният участък от основния морски мост в рамките на проекта Сямън – Дзинмън беше успешно затворен в ранните часове на 10 ноември. С това приключи изграждането на основната конструкция на моста в участъка на Сямън, а проектът навлезе във финалния етап преди пускането му в експлоатация. Очаква се съоръжението да бъде открито за движение до края на 2026 г.

Участъкът на проекта в Сямън е с обща дължина около 19,6 км и включва основен морски мост, допълнителни мостови отклонения и сухоземни тунели. Основното трасе е дълго 17,34 км, като морската му част разполага с осем ленти за движение в двете посоки. Проектната скорост е 100 км/ч.