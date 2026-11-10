ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Не се знае дали подновяването на доставкит...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

КМГ: Китай представи инициативи за екологичен туризъм и климатични действия на COP31

КМГ

КМГ

1600
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На 9 ноември в турския град Анталия беше открита 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP31). В рамките на форума започнаха и събитията в специално обособената зона „Китай".

Една от основните прояви в първия ден беше тематичната дискусия „Екологичен и културен туризъм: открий красотата на Китай". Тя беше посветена на възможностите за съчетаване на опазването на природата, съхраняването на културното наследство и развитието на туризма.

Чрез тематични доклади, представяне на регионални примери и дискусии с участието на китайски и чуждестранни представители бяха споделени китайският опит и практики в развитието на екологичния и културния туризъм. Участниците обсъдиха и как туристическият сектор може да допринесе за реализирането на климатичните цели и инициативи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември