КМГ: Китай представи инициативи за екологичен туризъм и климатични действия на COP31

На 9 ноември в турския град Анталия беше открита 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP31). В рамките на форума започнаха и събитията в специално обособената зона „Китай".

Една от основните прояви в първия ден беше тематичната дискусия „Екологичен и културен туризъм: открий красотата на Китай". Тя беше посветена на възможностите за съчетаване на опазването на природата, съхраняването на културното наследство и развитието на туризма.

Чрез тематични доклади, представяне на регионални примери и дискусии с участието на китайски и чуждестранни представители бяха споделени китайският опит и практики в развитието на екологичния и културния туризъм. Участниците обсъдиха и как туристическият сектор може да допринесе за реализирането на климатичните цели и инициативи.