За първи път от 2021 г. насам Владимир Путин поздрави Министерството на вътрешните работи с професионалния им празник, без да спомене нито войната срещу Украйна, нито анексираните украински територии.

В предишни години той говореше за участието на Министерството на вътрешните работи в инвазията, за потушаването на провокации и саботажи, както и за работата на полицията в „новите съставни образувания на федерацията" и териториите в близост до „линията на контакт".

В поздравлението си от 10 ноември 2026 г. президентът се фокусира върху редовните задачи на ведомството, като по-специално спомена разширяването на полицейските правомощия.

Путин говори за „особеното уважение на обществото към онези, които честно изпълняват дълга си, застават на пътя на престъпниците, смело и решително защитават живота и правата на хората и отстояват сигурността и суверенитета на страната".

Руският президент обяви „положителни резултати в редица ключови области на вашата работа". Същевременно президентът добави: „Гражданите очакват органите на вътрешните работи по-ефективно да се борят с престъпността, включително трафика на наркотици и киберпрестъпността, и да укрепят обществения ред и безопасността на движението по пътищата."

В поздравителното си послание Путин отбеляза също, че „обхватът на вашите правомощия се разшири през последните години, включително в оперативно-издирвателната дейност и в процесуалната сфера".

През предходните четири години във всички свои поздравителни послания за Деня на служителите на вътрешните работи Путин говори за участието на полицията във войната и работата ѝ в анексираните територии.

2022:

„Знам колко смело, храбро и решително действат служителите на Министерството на вътрешните работи по време на специалната военна операция, предотвратявайки провокации и саботажи и поддържайки обществения ред в Донецката и Луганската народни републики, както и в Запорожка и Херсонска области."

2023:

„Днес бих искал да благодаря на ръководството и персонала на Министерството на вътрешните работи, както и на цивилния персонал на агенцията, за тяхната ефикасна и ефективна работа, за смелостта и героизма, проявени от служителите на Министерството на вътрешните работи по време на специалната военна операция... Вашата ефективна работа в новите съставни образувания на федерацията е особено важна: в Донецката и Луганската народни републики, както и в Запорожката и Херсонската области."

2024:

„Благодаря на всички служители на Министерството на вътрешните работи за техните компетентни и ефективни действия, включително в трудни и извънредни условия, и за техния значителен принос за постигане на целите на специалната военна операция."

2025:

„Особено внимание – както и през последните години – се обръща на работата на териториалните органи на Министерството на вътрешните работи в Донбас и Новорусия, както и в други региони, разположени в непосредствена близост до линията на съприкосновение."

Около 15 000 служители на Министерството на вътрешните работи са участвали във войната, обяви ръководителят на министерството Владимир Колоколцев на 8 юни 2023 г. Колоколцев заяви през ноември 2022 г., че 52 000 служители на Министерството на вътрешните работи ще работят в „анексираните региони", включително приблизително 2000, командировани от други части на Русия.

Проучванията показват умора от войната сред руснаците. Според проучване на "Левада център", проведено от 21 до 30 октомври, делът на руснаците, подкрепящи мирните преговори, достигна 65%. Това е най-високата цифра от февруари тази година (67% е абсолютната най-висока цифра, откакто социологическата служба започна да провежда проучвания през септември 2022 г.).

Повече от 80% заявиха през септември, че биха подкрепили Путин, ако той реши да прекрати войната „тази седмица". Това е най-високата цифра от май 2023 г.