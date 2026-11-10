КМГ: Танджъ – най старият пекински будистки храм в „Из Китай с Павел“ (Видео)

Има една стара пекинска поговорка: „Първо се появи храмът Танджъ, а след това Пекин." В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се запознаем с този 1700-годишен храм, който е сгушен в гористата прегръдка на Западните хълмове на около 40 км от центъра на града. Той се счита за най-старият будистки храм в района на Пекин и е основан по времето на династия Западна Дзин, около 307 г. сл. Хр., много преди самата имперска столица да придобие своя облик.

През следващите династии храмът многократно е разширяван и е бил облагодетелстван от императорите — особено по времето на династиите Мин и Цин, когато се превръща в един от най-важните императорски храмове. Императорите от династията Цин Канси и Циенлун са го посещавали и са му оказвали щедро покровителство.

Сред неговите забележителности са две гинко дървета на възраст над 1 000 години – едното от които е било почетено от самия император Циенлун като „Императорско дърво".

Точно пред главния храм, сред дърветата, се намира една от най-впечатляващите забележителности на „Танджъ" - неговата „гора от пагоди" (талин). Това е събрание от над 70 тухлени и каменни ступи, издигнати по времето на династиите Дзин, Юан, Мин и Цин като гробници на видни монаси от храма.

Храмът „Танджъ" освен, че е красив и спокоен, е обгърнат от интересни легенди.

Най-известната от тях е свързана с принцесата Миаоян от династията Юан, за която се казва, че е дъщеря на Кублай Хан. Тя станала монахиня тук, за да изкупи кръвопролитието от монголските завоевания.

Вижте всичко това в новия видео пътепис на Павел Гълъбов, приятно гледане!