КМГ: Китай отчита умерена инфлация през октомври

Инфлацията в Китай остава умерена през октомври, като индексът на потребителските цени (ИПЦ) отбелязва ръст от 0,7 процента на годишна база, докато цените на производителите нарастват с по-бързи темпове, сочат официални данни на Държавното статистическо управление.

В сравнение с предходния месец ИПЦ остава без промяна, а през първите 10 месеца на 2026 г. потребителските цени се повишават с 0,9% спрямо същия период на предходната година.

Годишното увеличение през октомври се дължи главно на цените на нехранителните продукти, които се повишават с 1,5%, докато цените на хранителните продукти спадат с 2,9%, което оказа натиск върху общата инфлация.

Уан Гуанхуа, говорител на Държавното статистическо управление, заяви, че макар глобалният инфлационен натиск да се е засилил значително и в големите икономики да се наблюдава рязко покачване на цените, ръстът на цените в Китай остава сравнително умерен. Той приписа това на цялостната индустриална система на страната, надеждните производствени и доставни вериги, ранното развитие на нова енергийна система, стратегията за диверсификация на пазара, както и навременните и ефективни политики за стабилизиране на цените.