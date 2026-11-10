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КМГ: Стратосферна въздушна вятърна енергийна система произвежда енергия на височина от 4000 метра

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Първата в света система за производство на вятърна енергия от въздуха, работеща на височина от 4 000 метра, успешно завърши своя изпитателен полет в Юеян, провинция Хунан.

Стартът бележи първото изпитание на системата в градска среда, като доказва бъдещия ѝ потенциал да оползотворява вятърната енергия и да я доставя до гъсто населени райони, за да задоволи енергийните нужди на хората.

С размери 67 метра дължина, 40 метра ширина и 23 метра височина, както и максимална височина на издигане от 4 000 метра, системата осигурява изходно напрежение в диапазона от 10 до 35 киловолта и се отличава с проектен експлоатационен срок от 20 години, става ясно от разработчика – компанията „Beijing SAWES TO ONE Technology".

Наречена Стратосферна въздушна вятърна енергийна система, тя използва въздушна платформа, пълна с хелий, за да пренася леки модули за производство на електроенергия на няколко километра височина. Тя използва постоянните ветрове на голяма височина за непрекъснато производство на електроенергия, а произведената електроенергия се предава обратно на земята чрез свързващи кабели.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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