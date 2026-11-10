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КМГ: Над 4100 компании участваха в деветото Международно изложение за внос в Китай

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Деветото Международно изложение за внос в Китай (CIIE) приключи на 10 ноември в Шанхай след шест дни работа, като отчете рекордни стойности по пет основни показателя.

В изложението участваха общо 4142 компании, а изложбена площ за първи път надхвърли 440 000 кв. м. От тях 370 000 кв. м бяха предназначени за корпоративни изложбени щандове.

Сред участниците бяха над 300 компании от класацията Fortune Global 500 и водещи предприятия в различни индустрии. Представени бяха 485 продукта и експоната, които направиха своята световна премиера, първо представяне в Азия или дебют на китайския пазар.

Очакваната стойност на договорените сделки за период от една година достигна 85,45 млрд. долара, което е с 2,3% повече в сравнение с предходното издание на изложението.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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