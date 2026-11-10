КМГ: В Уси се проведе международен форум за бъдещето на медиите и новите технологии

На 9 ноември в китайския град Уси се проведе Международният форум за медийни иновации на Китай за 2026 г. под мотото „Нова екосистема, нови възможности, ново бъдеще". Форумът беше организиран съвместно от Китайската медийна група (КМГ) и управата на провинция Дзянсу.

Сред участниците беше заместник-директорът на КМГ Ю Дзюншън, който отбеляза в изказването си, че през годините форумът е успял за обедини представители на държавни институции, бизнеса, академичните среди и научноизследователски организации от Китай и чужбина, утвърждавайки се като платформа за насърчаване на международния културен обмен и представяне на китайските постижения в областта на медийните технологии.

Тазгодишното издание е посветено на промените в медийната среда, новите технологични възможности и перспективите за международно сътрудничество в ерата на изкуствения интелект.