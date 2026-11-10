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Започват преговорите в Абу Даби за мира в Украйна

Александър Трайков

Редактор: Александър Трайков

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

В Абу Даби започват двудневните мирни преговори между Киев и Москва, организирани с посредничеството на САЩ и с активното присъствие на представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, ЕС и НАТО.

Украинската делегация се оглавява от главния преговарящ Рустем Умеров, а в състава ѝ влизат още заместник-началникът на президентската канцелария Сергий Кислиця и Вадим Скибицки от военното разузнаване. Преди началото на тристранните разговори с Русия и САЩ украинските дипломати ще проведат подготвителна среща с европейските съюзници и специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Париж излезе с твърда позиция, че траен мир в Украйна и стабилна европейска сигурност са невъзможни без прякото участие на Европа. Външният министър на Франция Жан-Ноел Баро потвърди пред радио "Франс Енфо", че европейските сили ще присъстват в залата за преговори, но бе категоричен, че по-широки дискусии за сигурността на континента могат да се водят едва след постигането на споразумение за прекратяване на огъня, пише БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

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