Започват преговорите в Абу Даби за мира в Украйна

В Абу Даби започват двудневните мирни преговори между Киев и Москва, организирани с посредничеството на САЩ и с активното присъствие на представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, ЕС и НАТО.

Украинската делегация се оглавява от главния преговарящ Рустем Умеров, а в състава ѝ влизат още заместник-началникът на президентската канцелария Сергий Кислиця и Вадим Скибицки от военното разузнаване. Преди началото на тристранните разговори с Русия и САЩ украинските дипломати ще проведат подготвителна среща с европейските съюзници и специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Париж излезе с твърда позиция, че траен мир в Украйна и стабилна европейска сигурност са невъзможни без прякото участие на Европа. Външният министър на Франция Жан-Ноел Баро потвърди пред радио "Франс Енфо", че европейските сили ще присъстват в залата за преговори, но бе категоричен, че по-широки дискусии за сигурността на континента могат да се водят едва след постигането на споразумение за прекратяване на огъня, пише БТА.