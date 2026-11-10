Мицотакис върна две църковни реликви в манастир край Серес и поиска останалите ценности от България

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Две сребърни църковни реликви, изнесени от манастира „Св. Йоан Кръстител" край Серес през 1917 година, бяха върнати на мястото, откъдето са били взети преди 109 години. На церемонията присъства гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който определи събитието като поправяне на „историческа несправедливост" и заяви, че Атина ще продължи усилията си за връщане на останалите културни ценности.

Церемонията се състоя на 8 ноември в историческия манастир „Св. Йоан Кръстител" (Тимиос Продромос) край Серес. В светата обител бяха върнати два сребърни рипида – богослужебни предмети от XVI век, украсени с емайл.

Според гръцките исторически сведения ценностите са изнесени през 1917 година, по време на Първата световна война, когато районът е бил под български военен контрол.

Мицотакис заяви, че връщането им е важна първа стъпка, която трябва да има продължение. По думите му гръцкото правителство ще продължи да работи за възстановяването на културното наследство, изнесено от страната по време на войни и окупации.

Двете реликви са част от по-голяма група от 48 инвентарни единици църковни и исторически ценности, предадени от България на Гърция през есента на 2026 година. Сред тях има ръкописи, икони и богослужебни предмети, свързани с манастирите „Св. Йоан Кръстител" край Серес и „Панагия Икосифиниса".

Предаването е част от двустранно споразумение, по силата на което Гърция предостави на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал от четири саркофага, открити в базиликата „Св. Ахилий" в района на Преспанските езера.

Съществен момент в споразумението е правният статут на предадените ценности. Докато гръцката страна говори за тяхното връщане, в официалната българска документация се използва формулировката „взаимно предаване за съхранение".

Това означава, че физическото преместване на предметите не бива автоматично да се приравнява с окончателно прехвърляне на собствеността върху тях.

Посещението на Мицотакис в Серес показва намерението на гръцкото правителство да продължи разговорите с България за останалите исторически и църковни ценности, изнесени през Първата световна война.