Започнаха преговорите за мир в Абу Даби: САЩ, Русия и Украйна търсят компромис за сигурността в Европа

Започнаха преговорите за мир между Русия и Украйна в Абу Даби. Те ще продължат днес и утре като дипломатическата инициатива се извършва с активното посредничество на САЩ.

Въпреки че няма високи очаквания те да приключат с прекратяването на инвазията на Москва срещу Киев, американски официални лица заявиха вчера, че двете воюващи страни проявяват известна гъвкавост по отношение на териториалния въпрос.

Зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, който е член на американската делегация в Абу Даби, обясни, че преговорите ще се съсредоточат върху разрешаването на следвоенните опасения за сигурността както на Русия, така и на Украйна.

"Важна част от този процес е да се насърчат всички страни да започнат да мислят сериозно за това, което ще последва след края на конфликта", написа той в "Екс".

В американската делегация е и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. Преди срещата двамата с Къшнър разговаряха с украински, европейски и представители на НАТО. В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро категорично заяви, че Франция, Великобритания и Германия ще участват в преговорите между Киев и Москва. Един от основните страхове на европейските страни е, че Русия се опитва да договори със САЩ бъдещата архитектура на европейската сигурност, без да взема предвид тяхното мнение.

Русия и Украйна продължават да имат дълбоки различия по между си относно това как ще изглежда мира. Ключова точка на разногласие между двете страни е източната украинска област Донецк. Към момента тя е предимно окупирана от силите на Кремъл. Москва настоява Киев да се откаже от частите от Донецк, които все още контролира, докато Киев иска да замрази фронтовата линия такава каквато е сега, за да запази контрола си над тези участъци, които, според него, са от решаващо значение за бъдещата му сигурност.

Макар никоя от страните да не е отстъпила по тези искания, американски представител, запознат с преговорния процес, намекна, че това е само публична позиция и че Москва и Киев са проявили известна гъвкавост зад кулисите, пише Би Би Си.

Въпреки това той призна, че проблемът няма да бъде решен без изграждане на нова архитектура на сигурността, която да удовлетворява и двете воюващи страни.

"Те няма да решат въпроса с Донецк и цялостния териториален въпрос, докато не разберат каква ще бъде архитектурата на сигурността след войната. Имайте предвид, че няма да можем да финализираме едното без другото", обясни американският представител.

За Украйна следвоенната архитектура на сигурността може да означава гаранции, че съюзниците ще ѝ се притекат на помощ, ако бъде атакувана отново. За Русия това би могло да бъде осъществяването на дългогодишната ѝ амбиция да накара НАТО да се оттегли от Източна Европа.

Някои от предложенията, които се очаква да бъдат обсъдени по време на преговорите в Абу Даби са съгласуването на консултации по сигурността, изграждането на преки линии за връзка при кризи и намирането на мерки за взаимно намаляване на напрежението. В допълнение, дипломатите обсъждат и възобновяването на работата на Съвета НАТО - Русия, чиято дейност е практически замразена от 2022 г. насам.

Последният кръг от тристранните преговори, проведен в Женева през февруари, приключи без напредък. Скоро след това войната на САЩ и Израел срещу Иран отклони вниманието на Вашингтон от Украйна и оттогава не са провеждани други дискусии за мир с Русия.

Оттогава европейските лидери, които до голяма степен бяха изолирани от мирните преговори, настояват да бъдат включени в дипломатическите процеси, поради опасения, че решенията относно сигурността на техния континент ще бъдат вземани без тяхно участие.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова в понеделник съюзниците от НАТО и държавите членки на ЕС да бъдат включени във всякакви значими дискусии относно архитектурата на сигурността на Европа. Президентът на Украйна Володимир Зеленски също многократно е заявявал, че Киев иска Европа да бъде част от преговорите.

Американският представител изтъкна, че Вашингтон възнамерява да предложи на Русия мирните преговори да преминат към многостранен формат, за да може европейците да се включат в изграждането на бъдещата архитектура на сигурността на Стария континент.

"Надяваме се да убедим руснаците, но те имат лоши спомени от отношенията си с европейците", посочи той.

От началото на втория си мандат американският президент Доналд Тръмп е инициирал няколко кръга преговори за прекратяване на конфликта, макар и с малък успех. Междувременно все по-топлият му подход към Москва предизвика дълбоко безпокойство в Киев и в целия Европейски съюз.

След срещата си с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев във Вашингтон миналата седмица републиканеца дори обяви предстоящо голямо, прекрасно споразумение по въпроса за Украйна, което може да включи цяла Европа.