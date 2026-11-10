Джаред Къшнър: Нужна е нова рамка за сигурност на Украйна, Русия и Европа

САЩ искат да се разработи нова рамка за сигурност на Украйна, Русия и Европа, за да се гарантира мирът, заяви американският пратеник Джаред Къшнър преди началото на днешните преговори между воюващите страни, които се провеждат в Абу Даби, предаде Франс прес.

„Надеждата е днес да се обсъдят не само двустранните проблеми между страните и начините за прекратяване на войната... но и въпросът как между Украйна, Русия и Европа да се изградят точните отношения в областта на сигурността така, че не само да сложим край на тази война, но и да създадем нова рамка", за да се гарантират „десетилетия, ако не и векове, белязани от мир", каза Къшнър, цитиран от Франс прес.

Междувременно премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще се срещне днес с европейските сили и Саудитска Арабия в рамките на непланирано посещение на срещата на външните министри на Г-7 в Париж, след като вчера разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп за конфликта в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В рамките на това събитие министрите ще обсъдят обстановката в Близкия изток и в частност иранската криза и нейните последици за сигурността и икономиката, както за региона, така и за международната общност като цяло", се казва в изявление на френското външно министерство.

Очаква се шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който е и външен министър на Катар, да се срещне с колегите си от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Саудитска Арабия, които вече са поканени да участват в по-широкообхватни разговори в рамките на Г-7 за обстановката в Близкия изток.