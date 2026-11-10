Шефът на най-голямата федерация по бойни изкуства отказа на шеговития Тръмп да му стане говорител

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Дейна Уайт – ръководителят на Ю Еф Си, най-голямата организация в света за смесени бойни изкуства (ММА), отхвърли предложението на американския президент Доналд Тръмп, който намекна шеговито, че възнамерява да го назначи за говорител на Белия дом, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Благодаря за предложението ви, господине, но не желая да се занимавам с политика", посочи Уайт по време на изненадваща пресконференция в Белия дом заедно с Тръмп.

"Ужасно съм разстроен да чуя това", реагира американският президент, като се преструваше на тъжен.

Пред събралите се журналисти Тръмп изтъкна също, че Уайт е "страхотен тип", като допълни, че единственият му проблем е, че "казва няколко думи, преди здравата да ви ступа".

От своя страна Дейна Уайт заяви, че последните 24 часа след изявлението на Тръмп са били "напълно луди".

Доналд Тръмп, който беше отслабен в политическо отношение след убедителната победа на демократите на междинните избори, обяви в социалната си мрежа Трут Соушъл, че смята да назначи Дейна Уайт за говорител на Белия дом, а след това уточни, че се е пошегувал.

Стратегическият пост на говорител на Белия дом бе овакантен след уволнението на 16 октомври на Кейти Закария, която бе освободена от длъжност едва след пет дни. Консервативната коментаторка не остави добро впечатление след единствената пресконференция, която проведе, и бе обвинена, че е представила лъжлива информация за юридическото си образование.