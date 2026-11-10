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Франция привика иранския посланик заради кибератаките срещу хладилници в супермаркети

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Иранският посланик във Франция беше привикан във френското външно министерство тази сутрин във връзка с кибератаките срещу хладилници в няколко супермаркета в страната, съобщи френското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

„Привикването на иранския посланик, което беше обявено вчера от министъра, се състоя тази сутрин. Той беше приет от генералния секретар на френското външно министерство", се казва в изявлението, цитирана от БТА.

Вчера френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), че стои зад неотдавнашната кибератака срещу хладилници във френски супермаркети и предупреди, че това ще има последствия за Иран.

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