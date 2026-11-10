Калифорния отхвърли на референдум предложение за облагане на милиардерите

Избирателите в американския щат Калифорния гласуваха против въвеждането на еднократен данък върху богатството на милиардерите. Предложението, подкрепено от френско-американския икономист Габриел Зукман, не е събрало необходимото мнозинство на референдума, показват прогнозите на американските медии, публикувани почти седмица след гласуването и цитирани от Франс прес.

Предложението предвиждаше еднократен данък от 5 на сто върху богатството на приблизително 200 милиардери в щата. Целта беше да бъдат осигурени средства за финансиране на обществената здравна система, от която зависят половината жители на щата Калифорния и която е сериозно засегната от мащабните съкращения на федералните разходи, наложени от президента Доналд Тръмп. Вносителите на референдума очакваха да съберат около 100 млрд. долара, като се надяваха тази мярка да послужи за пример и на други американски щати на фона на нарастващото недоволство от задълбочаващото се социално неравенство и стремителното увеличаване на богатството на технологичните милиардери като Илон Мъск.

Макар преброяването на гласовете все още да не беше приключило напълно в понеделник, големите американски медии обявиха, че изходът от вота е ясен. Предложението, известно като „Предложение 40" (Proposition 40), не е успяло да събере необходимото мнозинство, съобщиха Си Ен Ен и „Си Би Ес Нюз", цитирани от БТА.

Според в. „Лос Анджелис Таймс" инициативата е била отхвърлена в преобладаващата част от окръзите на щата, но е получила подкрепа в Лос Анджелис и Сан Франциско.

Референдумът се проведе на 3 ноември, едновременно с междинните избори в САЩ. Преброяването в Калифорния традиционно отнема повече време заради големия брой гласове по пощата, които според законодателството на щата могат да бъдат отчетени до седмица след изборния ден.

Въпреки първоначалната популярност на инициативата поражението ѝ на референдума изглеждаше все по-вероятно, като още в деня след гласуването противниците на данъка водеха с над 55 на сто при преброени около 60 на сто от бюлетините.

Въпрос на време

„Големите промени изискват време и рядко се случват изведнъж", заяви пред АФП нобеловият лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц още преди американските медии да обявят резултата в понеделник.

„За първи път в САЩ идеята за данък върху богатството на милиардерите беше поставена директно на гласуване", подчерта той.

„Милиардерите от Силициевата долина спечелиха тази битка, но ще загубят тази война", написа Габриел Зукман в социалната мрежа „Екс" (X) още миналата сряда. По думите му това е само въпрос на време, а победата на Демократическата партия на междинните избори може да ускори процеса.

Френско-американският икономист, експерт по неравенствата в богатството и данъчната политика и чиито изследвания вдъхновиха инициативата, обвини най-богатите представители на технологичния сектор в Калифорния, че са направили всичко възможно, за да осуетят приемането ѝ.

Сред противниците на „Предложение 40" беше и съоснователят на „Гугъл" (Google) Сергей Брин. Те (противниците на това предложение) изразходваха стотици милиони долари за рекламна кампания, в която предупреждаваха, че данъкът може да се превърне в постоянен, да предизвика масово изселване на най-богатите жители и да доведе до срив на данъчните приходи.

Срещу инициативата се обяви и губернаторът на Калифорния в оставка Гавин Нюсъм, смятан за възможен кандидат за номинацията на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г.

И преди са правени няколко опита за въвеждане на данък върху богатството на най-заможните жители на Калифорния, но досега нито едно подобно предложение не е стигало до гласуване на референдум.

Ако беше самостоятелна държава, Калифорния - най-многолюдният американски щат. щеше да бъде четвъртата по големина икономика в света. Въпреки огромното си богатство обаче щатът се характеризира с дълбоко разделение между заможните и бедните, посочва АФП.