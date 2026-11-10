ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Не се знае дали подновяването на доставкит...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

2152 заподозрени са арестувани в Турция за два тона наркотици

1024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Белезници щракнаха на ръцете на над 2000 души в Турция..
Белезници щракнаха на ръцете на над 2000 души в Турция..

При операции срещу наркопласьори, проведени в 76 окръга от общо 81 в страната през последните две седмици са задържани 2152 заподозрени лица, съобщиха турски медии, позовавайки се на вътрешното министерство на Турция.

От тях 1204 са задържани под стража, а при акциите са иззети над 2 тона наркотични вещества и над 5 милиона наркотични таблетки, добави вестник „Джумхуриет", цитирайки информация от вътрешното министерство.

В отчета за иззетите при акциите наркотични вещества е посочено количество от 2,19 тона наркотични вещества, както и 5 036 460 броя наркотични таблетки.

В операциите са участвали общо 2820 екипа, 4785 служители, 14 въздушни превозни средства и 39 специално обучени кучета, допълват от вътрешното министерство, съобщава БТА.

Белезници щракнаха на ръцете на над 2000 души в Турция..

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември