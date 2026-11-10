2152 заподозрени са арестувани в Турция за два тона наркотици

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При операции срещу наркопласьори, проведени в 76 окръга от общо 81 в страната през последните две седмици са задържани 2152 заподозрени лица, съобщиха турски медии, позовавайки се на вътрешното министерство на Турция.

От тях 1204 са задържани под стража, а при акциите са иззети над 2 тона наркотични вещества и над 5 милиона наркотични таблетки, добави вестник „Джумхуриет", цитирайки информация от вътрешното министерство.

В отчета за иззетите при акциите наркотични вещества е посочено количество от 2,19 тона наркотични вещества, както и 5 036 460 броя наркотични таблетки.

В операциите са участвали общо 2820 екипа, 4785 служители, 14 въздушни превозни средства и 39 специално обучени кучета, допълват от вътрешното министерство, съобщава БТА.