Руската делегация на преговорите с Украйна и Съединените щати в Абу Даби включва четирима души, които не бяха включени в преговарящите екипи на предишни срещи.

Сред тях е Дмитрий Минаев, висш служител на ФСБ, чийто отдел стои според Киев зад опита за убийство на Кирило Буданов, бивш началник на Главното управление на разузнаването и сега ръководител на украинската президентска администрация, твърдиThe ​​Wall Street Journal. Буданов е един от украинските преговарящи.

РИА Новости публикува пълен списък на руските преговарящи, позовавайки се на източник от преговарящия екип. Основният екип включва помощника на президента Владимир Медински, заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков, началника на отдела за оперативна информация и международни отношения на ФСБ Алексей Комков и началника на Главното управление на Генералния щаб Игор Костюков.

Експертната група от руска страна включва Юрий Жигарловски, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, Александър Зорин, първи заместник-началник на отдела за информация на Генералния щаб, Дмитрий Минаев, началник на отдела за контраразузнавателни операции на ФСБ, Елена Подобреевская, заместник-началник на Дирекцията на президента по държавна политика в хуманитарната сфера, Алексей Полишчук, директор на Втори отдел на страните от ОНД в Министерството на външните работи и Олег Постников, директор на Департамента за неразпространение и контрол върху въоръженията в Министерството на външните работи.

Четирима от списъка участват в подобни преговори за първи път. Комков и Рябков са от основната група, а Минаев и Постников са от експертната група. Телеграм каналът "Агентство" вече писа за Рябков в събота. Преди нахлуването в Украйна той е провел разговори със САЩ за гаранциите за сигурност в Европа. Участието му е свързано с инициативата на САЩ за обсъждане на нова архитектура за сигурност за Европа в Абу Даби.

До 2016 г. Комков е ръководил 2-ра служба на Дирекцията за вътрешна сигурност на ФСБ, която се е занимавала с контраразузнаването в рамките на специалната служба. През 2016 г. той става ръководител на цялата Дирекция за вътрешна сигурност на ФСБ. През 2019 г. е назначен за заместник-началник на службата за военно контраразузнаване, а през 2024 г. става началник на службата за оперативна информация и международни отношения на ФСБ.

Минаев ръководи Департамента за контраразузнавателни операции (ДКРО) на ФСБ. Тази агенция, както пише журналистът от The Wall Street Journal Евън Гершкович в първата си статия след освобождаването му, ръководи кампания в Русия за арестуване на американски граждани, за да освободи убиеца на ФСБ Вадим Красиков. Самият Гершкович в крайна сметка се оказва един от тези граждани.

Според украински служители, разговаряли с вестника, отделът е отговорен за атентатите с коли през 2017 г., при които загинаха служителите на ГУР и СБУ Максим Шаповал и Александър Хараберюш (Минаев също беше обвинен в това от ръководителя на СБУ), а също така стои зад неуспешния опит за покушение срещу Буданов през 2019 г. По време на опита за покушение Буданов все още не е бил началник на ГУР.

Постников ръководи Департамента за неразпространение и контрол върху въоръженията на Министерството на външните работи. Тази тема вероятно ще бъде обсъдена и по време на новия кръг от преговори. Както Financial Times съобщи във вторник, европейски представители заявиха своята отвореност за обсъждане на договори, ограничаващи разполагането на определени ракети.

Преговорите започнаха в Абу Даби във вторник сутринта. Преговарящите ще се съсредоточат върху гаранциите за сигурност, за да предотвратят възобновяване на войната, ако тя бъде спряна. Агенцията писа по-подробно за това какво може да се обсъжда тук.