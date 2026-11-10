Две двойки изживяха магията на 83-тия кинофестивал във Венеция, La biennale di Venezia с Mastercard, главен спонсор на фестивала, и Postbank Priority

За Рангел Рангелов новината, че ще посети 83-тия кинофестивал във Венеция, La Biennale di Venezia, идва с телефонно обаждане. Той е един от победителите в съвместната кампания на Postbank Priority и Mastercard, която му носи пътуване за двама и достъп до червения килим. Възможността идва благодарение на постоянното използване на златната му карта Mastercard към Пакетна програма „Priority by Postbank“. Само няколко дни по-късно Рангел и съпругата му вече пътуват към Венеция.

Съвместната кампания на Postbank Priority и Mastercard дава възможност на двама печеливши и техните придружители да изживеят вълшебството на гондолите и блясъка на световното кино. Наградата не е просто престой във Венеция, а внимателно организирано преживяване, което съчетава култура, кино, кулинария, романтична атмосфера и специално отношение към всеки детайл.

Пътуване, организирано като филмова история

Всеки награден пакет включва посещение на 83-тия кинофестивал във Венеция, през септември 2026 г. Всяка есен Венеция събира световните филмови звезди, които представят свои премиерни прожекции и уникално вечерно облекло. За червения килим няма свободна продажба на билети, но българските победители имат гарантирано фестивално преживяване –и също така самолетни билети, трансфери по вода, нощувки в петзвезден хотел на първа линия, кино прожекция с екипа на филма и специална кулинарна програма. Преживяването включва две ексклузивни вечери на локации, които спират дъха, сесия за прическа и грим, фотосесия на червения килим и коктейл с Mastercard на покрива на Palazzo del Cinema.

От гондолата до червения килим

“Съдбата ни върна във Венеция да се возим на гондола, което е едно от основните преживявания в града”, споделя Рангел. При предишното си посещение във Венеция те са с децата си и избират по-практичния вариант с воден транспорт. Този път гондола ги отвежда по Канале Гранде към ресторанта за вечерната програма по маршрут, който разкрива града от най-кинематографичната му страна.

Кулминацията на преживяването идва с преминаването по червения килим и присъствието на фестивална прожекция. „Червеният килим си е червен килим“, казва победителят.

Преживяването е кратко, динамично и строго организирано - снимка, няколко крачки напред, а после място за следващите гости. Но точно тази кратка среща със света на киното остава специална. Защото да се почувстваш като главен герой във филм е безценно.

Преди прожекцията гостите виждат част от актьорския екип, а след това ги разпознават и на големия екран. Дори организацията в залата следва строгите правила на премиерното кино. Използването на телефони се следи внимателно, за да бъде запазено съдържанието преди официалната му премиера.

Вечеря, музика и Венеция след залез

Специалните вечери са организирани като самостоятелни преживявания. Първата се провежда в историческа сграда, в зала с една дълга обща маса за всички гости. Декорът интерпретира емблематични венециански сгради, а приглушената светлина създава усещане за специален повод.

След вечерята следва концерт с оркестър, диригент и солисти, допълнен от прожекции на кадри от филми. Музиката преминава от класически италиански мотиви към разпознаваеми мелодии, включително от „Цар Лъв“. „Преплитането на вълнуващата музика с атмосферата на място създаде цялостно изживяване“, споделя победителят.

Дневната Венеция е шумна и пълна с посетители. За двойката истинският ѝ чар идва след залез, когато площад „Сан Марко“ се освобождава, улиците притихват, а градът разкрива архитектурата и романтиката си без обичайното бързане.

„Безценното беше цялото изживяване и емоцията, която ще остане и на мен, и на съпругата ми за цял живот“, обобщава той.

Това е и идеята на съвместната кампания на Postbank Priority и Mastercard - да превърне едно разплащане в шанс за история, която се помни. История, в която двама победители получават възможност да изживеят блясъка на световното кино и да се върнат от Венеция не само със снимки, а и с усещането, че за няколко дни са били част от него.

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