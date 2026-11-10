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Въпреки преговорите за мир Русия удари енергийни обекти в Украйна, двама са загинали

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

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Русия продължи обстрела на Украйна въпреки преговорите за мир в Абу Даби.
Русия продължи обстрела на Украйна въпреки преговорите за мир в Абу Даби.

През последната нощ Русия нанесе удари по енергийна инфраструктура в осем области в Украйна, предаде Укринформ, като се позова на украинския държавен електроенергиен оператор „Укренерго".

Поразените обекти се намират в Киевска, Харковска, Сумска, Полтавска, Днепропетровска, Виницка, Черкаска и Кировоградска област, пише в публикуваното в Телеграм изявление на „Укренерго". В шест от атакуваните области е било прекъснато електроподаването.

Междувременно властите в град Ладижин във Виницка област съобщиха за две жертви на снощните руски удари.

„Нанесени бяха щети по цивилна инфраструктура. За съжаление, двама души бяха убити", написа в Телеграм Коломиец, секретар на Общинския съвет на Ладижин.

Коломиец добави, че в общината са обявени три дни траур в памет на жертвите.

Службите за спешна помощ работят за ликвидирането на последствията от атаката, съобщава БТА.

Русия продължи обстрела на Украйна въпреки преговорите за мир в Абу Даби.

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