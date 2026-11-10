Кремъл: Не се знае дали подновяването на доставките на зърно през Черно море ще се обсъжда в Абу Даби

Възобновяването на корабоплаването в Черно море(свързани с доставките на зърно - бел. ред) е възможно да бъде сред темите на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, но Москва няма да разкрива подробности дали въпросът ще бъде обсъден, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, цитиран от Ройтерс.

Черно море е един от основните маршрути за международната търговия със зърно, но корабоплаването в района е сериозно затруднено след взаимните атаки с дронове на Русия и Украйна срещу плавателни съдове и пристанищна инфраструктура.

Досегашните опити на Турция да посредничи за възстановяване на търговския трафик не са дали резултат, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно цените на пшеницата се задържаха близо до най-ниските си равнища от няколко месеца. Търговците следят хода на преговорите между Русия и Украйна с надеждата, че евентуалното им успешно приключване ще доведе до възобновяване на износа на зърно и увеличаване на предлагането на световните пазари.