ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Билети от 7 до 50 евро за България - Дания

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Кремъл: Не се знае дали подновяването на доставките на зърно през Черно море ще се обсъжда в Абу Даби

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

5100
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Възобновяването на корабоплаването в Черно море(свързани с доставките на зърно - бел. ред) е възможно да бъде сред темите на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, но Москва няма да разкрива подробности дали въпросът ще бъде обсъден, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, цитиран от Ройтерс.

Черно море е един от основните маршрути за международната търговия със зърно, но корабоплаването в района е сериозно затруднено след взаимните атаки с дронове на Русия и Украйна срещу плавателни съдове и пристанищна инфраструктура.

Досегашните опити на Турция да посредничи за възстановяване на търговския трафик не са дали резултат, посочва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Междувременно цените на пшеницата се задържаха близо до най-ниските си равнища от няколко месеца. Търговците следят хода на преговорите между Русия и Украйна с надеждата, че евентуалното им успешно приключване ще доведе до възобновяване на износа на зърно и увеличаване на предлагането на световните пазари.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември