Тръмп: Вярвам на шефа на Nvidia, че не е знаел, че жената е шпионка

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ФБР разследва случая с връзката между главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и жена, за която се предполага, че е китайска шпионка. Изявлението му идва след информации, че американските власти смятат, че Хуанг е бил обект на операция за китайски шпионаж, съобщава Би Би Си.

Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с Хуанг в понеделник, за да го попита дали е знаел за предполагаемите връзки на жената с китайските разузнавателни служби.

„Попитах го: „Имаше ли представа, че тя е шпионка?". Той ми отговори: „Нямах никаква представа, че е шпионка", и аз наистина му вярвам", каза американският президент пред журналисти.

По-късно, по време на брифинг в Белия дом, Тръмп потвърди, че ФБР проверява случая, но не предостави подробности за разследването и не уточни кога е започнало то.

„Мисля, че той е почтен човек и съм напълно уверен, че всичко ще бъде наред с него", заяви Тръмп по адрес на ръководителя на Nvidia.

Китай отхвърли твърденията, че Хуанг е бил мишена на шпионска операция. Министерството на външните работи на страната определи обвиненията като „напълно неоснователни, спекулативни и целящи да очернят и злепоставят Китай".

Nvidia е възложила независимо разследване на случая, свързан с Алис Хуанг, за която се твърди, че е китайска шпионка. От компанията заявиха, че няма основания да смятат, че нейни търговски тайни или националната сигурност на САЩ са били компрометирани.

Алис Хуанг е била управляващ директор на сингапурската компания Megaspeed, която е имала бизнес отношения с Nvidia. Офисът на дружеството в централния бизнес район на Сингапур е изглеждал действащ и е имало служители на място.

Това е първият път, когато Тръмп коментира дали ръководителят на Nvidia е знаел за предполагаемите връзки на жената с китайското разузнаване.

Случаят придобива особена значимост заради ролята на Nvidia в технологическото съперничество между САЩ и Китай. Вашингтон разглежда износа на нейните чипове за Пекин като въпрос на национална сигурност, тъй като технологиите могат да имат приложение както в развитието на изкуствения интелект, така и във военните и системите за наблюдение.

Междувременно в понеделник срещу Дженсън Хуанг и Nvidia беше заведено колективно дело в щата Калифорния. В иска се твърди, че компанията е подвела акционерите, като е укрила връзката на своя ръководител с предполагаемата китайска шпионка.

Според ищците Nvidia е предоставила неверни сведения пред медиите за отношенията между Хуанг и Алис Хуанг, която е заподозряна, че е търсила начини да подпомогне нелегалния износ на продукти на Nvidia към Китай.

При въпросите в Белия дом Тръмп неколкократно беше питан кога е научил за отношенията между двамата. Той отговори, че е бил информиран „в продължение на известно време", без да посочи конкретен момент.

„Надявам се да няма проблем. Вярвам, че той страда много", добави президентът.

Хуанг е признал, че е бил „неверен" на съпругата си, и се е извинил за причинената болка на нея и децата им.

В понеделник той заяви, че е „отдаден на защитата на Nvidia и на подкрепата за националната сигурност на Америка" и че ще съдейства на започналото от компанията разследване.

Хуанг е получил и покана да участва в съвместен брифинг при закрити врата пред няколко комисии на Конгреса на САЩ през следващата седмица. Засега не е ясно дали ще се яви.

В писмо до него се посочва, че изслушването ще бъде посветено на „протоколите за сигурност на Nvidia срещу шпионаж от чуждестранни противници и контактите му с публично споменат представител на китайското разузнаване – изпълнителния директор на Megaspeed Алис Хуанг".

Въпреки засиления медиен интерес служители в централата на Nvidia в Санта Клара са заявили , че работата в компанията продължава нормално.

Основана през 1993 г. от Дженсън Хуанг и още двама инженери, Nvidia първоначално разработва чипове за компютърни игри. Компанията се превърна в един от най-големите и влиятелни технологични производители в света след стратегическото си насочване към изкуствения интелект.

Нейните полупроводници са сред най-търсените компоненти за изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект. Именно затова администрацията във Вашингтон въведе ограничения върху пазарите, на които могат да бъдат продавани най-модерните ѝ продукти.

В продължение на години Хуанг се противопоставя на ограниченията за продажби в Китай с аргумента, че американските технологии трябва да бъдат в основата на глобалното развитие на изкуствения интелект.

През януари администрацията на Тръмп обяви, че ще разреши на Nvidia да продава чиповете H200 на китайски клиенти при определени условия. Това е вторият най-мощен полупроводник на компанията.

Най-модерните AI чипове на Nvidia, включително суперчипът GB200 Blackwell, обаче остават забранени за китайския пазар.