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Полицай загина, а друг е тежко ранен след взрив в Овиедо (Видео)

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Полиция СНИМКА: Пиксабей
Полиция СНИМКА: Пиксабей

Испански полицай загина, а друг е тежко ранен, след избухване на взривно устройство, докато служителите са реагирали на ожесточен конфликт между две семейства в северния испански град Овиедо, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

По време на спора тази сутрин мъж е прострелял млада жена, съобщи говорител на местната община. Той добави, че животът ѝ вече е извън опасност.

Полицейският синдикат ХУПОЛ съобщи в изявление, че загиналият служител е бил част от специализираното звено на Националната полиция, работещо със служебни кучета. 

Раненият полицай, който е работел в звеното за обезвреждане на взривни устройства, е в много тежко състояние и е при експлозията е изгубил единия си крак, съобщава БТА. 

Според синдиката при пристигането си на мястото на стрелбата полицаите открили раница с взривно устройство на входа на сградата, в която бил възникнал междусъседският спор. Устройството избухнало, докато полицаите го изнасяли от сградата, за да го обезвредят.

Полиция СНИМКА: Пиксабей

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