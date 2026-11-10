Полицай загина, а друг е тежко ранен след взрив в Овиедо (Видео)

Испански полицай загина, а друг е тежко ранен, след избухване на взривно устройство, докато служителите са реагирали на ожесточен конфликт между две семейства в северния испански град Овиедо, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.
По време на спора тази сутрин мъж е прострелял млада жена, съобщи говорител на местната община. Той добави, че животът ѝ вече е извън опасност.
Полицейският синдикат ХУПОЛ съобщи в изявление, че загиналият служител е бил част от специализираното звено на Националната полиция, работещо със служебни кучета.
Раненият полицай, който е работел в звеното за обезвреждане на взривни устройства, е в много тежко състояние и е при експлозията е изгубил единия си крак, съобщава БТА.
Според синдиката при пристигането си на мястото на стрелбата полицаите открили раница с взривно устройство на входа на сградата, в която бил възникнал междусъседският спор. Устройството избухнало, докато полицаите го изнасяли от сградата, за да го обезвредят.
🚨 Tragedia en Oviedo: un policía nacional muerto y otro herido grave tras explotar un artefacto casero en Villafría. Los agentes intervenían en un operativo por un tiroteo en el que una mujer resultó herida. #Oviedo #asturias https://t.co/tITmKBIoTa— miOviedo - Tu diario digital gratuito (@mioviedo_) November 10, 2026