Германия плаща 6,6 млрд. евро за 50% дял в производителя на танкове "Леопард"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германското правителство ще плати 6,6 млрд. евро за дела си във френско-германската отбранителна група Ка Ен Де Ес (KNDS), съобщиха пред Ройтерс двама източници, запознати с въпроса.

Миналата седмица Берлин постигна споразумение със семействата, собственици на Ка Ен Де Ес, за придобиване на 50-процентов дял в производителя на танковете „Лепард 2" (Leopard 2), сочи правителствен документ. Целта е Германия да получи по-голямо влияние върху ключови отбранителни технологии.

Цената от 6,6 млрд. евро за 50 процента от компанията е значително по-ниска от сумата, която правителството предвиждаше по-рано за планираното придобиване на 40-процентов дял. През юни за тази първоначална сделка бяха заделени до 7,2 млрд. евро.

Списание „Шпийгел" първо съобщи за цената на придобиването. Позовавайки се на парламентарни източници, изданието посочи, че тя се основава на оценка на Ка Ен Де Ес от 11,2 млрд. евро преди отложения първичен публичен търг на акции на компанията, към която е добавена премия от 1 млрд. евро.

Германското правителство отказа да коментира поверителни подробности от продължаващите преговори, като заяви единствено, че планираната инвестиция е „важно решение в момент, когато ситуацията със сигурността в Европа се променя значително".

Според документ на финансовото министерство, подготвен за бюджетната комисия на парламента, Германия цели да постигне равностойно на френското влияние в Ка Ен Де Ес и да избегне възможността да бъде надгласувана по ключови решения, съобщава БТА.

Първоначално Германия ще придобие дела на семействата, като Берлин и Париж планират впоследствие да намалят участието си до по 40 на сто чрез бъдещо първично публично предлагане на акции, ако пазарните условия позволяват това.