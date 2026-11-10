Полша аресутва двама украинци, шпионирали за Русия

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Полските власти арестуваха двама украински граждани, заподозрени в шпионаж и саботаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи полската Агенцията за вътрешна сигурност (АВС), предаде Ройтерс.

„Според събраните от Агенцията за вътрешна сигурност данни заподозрените са изпълнявали задачи по поръчение на руските специални служби, които включвали, наред с другото, разузнаване на обекти от критичната инфраструктура и военни съоръжения в цялата страна", се казва в изявлението на агенцията, цитирана от БТА.

„Прокуратурата повдигна на двамата задържани обвинения за извършване на шпионска дейност в полза на чужда разузнавателна служба срещу Полша, както и за извършване на саботажни действия."

Според разследващите двамата мъже са подпалвали автомобили, след като предварително са сменяли регистрационните им номера с такива, наподобяващи използваните от украинската армия. За изпълнението на задачите си те са получавали възнаграждение, включително в криптовалута.

„Разследването установи, че саботажните действия са били извършени по поръчение на руските разузнавателни служби и са имали за цел да разпалят антируските настроения", заявиха прокурорите в отделно изявление.

Ако бъдат признати за виновни, двамата обвиняеми могат да получат наказания от 10 години лишаване от свобода до доживотен затвор.

Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на изпратеното по електронна поща запитване за коментар.

Полша отдавна обвинява Русия и нейния съюзник Беларус, че водят хибридна кампания, включваща саботаж, кибератаки и дезинформация, след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Русия обаче многокр