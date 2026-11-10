Братът на Орбан задържан по подозрение за трафик на мигранти

Арон Орбан, по-малкият брат на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, е бил задържан по подозрение в незаконно превеждане на мигранти през граница, съобщиха унгарски медии. За задържането му първоначално съобщи вчера министър-председателят Петер Мадяр, като се позова на информации в медиите, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Мадяр заяви в профила си във „Фейсбук", че Националната служба за възстановяване и защита на активи (НСВЗА) и Националното бюро за разследване (НБР) продължават разследването. Служители на двете институции са извършили съвместни следствени действия по две паралелни наказателни производства по две текущи наказателни производства.

Интернет порталът „Телекс" съобщи, че служители на Центъра за борба с тероризма са се появили сутринта в имот в будапещенското предградие Фотлигет, който е свързан с компанията на Арон Орбан, като публикува и снимка от операцията. Директорката на НСВЗА Анна Унгер нито потвърди, нито отрече информацията за задържането на Арон Орбан, но разкри, че службата е „предприела допълнителни действия" по свързан с него случай. От обкръжението на Арон Орбан също потвърдиха, че е било извършено действие, но също не бяха наясно дали братът на бившия премиер е бил задържан.

На 24 април Централната главна следствена прокуратура съобщи пред МТИ, че е разпоредила задържането за срок от един месец на двама заподозрени по дело, свързано с агенции за временна заетост. Решението е постановено от Централния районен съд в Буда. Твърди се, че заподозрените са обещавали безпроблемно уреждане на разрешения за пребиваване с цел работа, „позовавайки се на доверителните си отношения с влиятелни длъжностни лица", след което са си поделили сумата от 17 000 евро, получена като аванс от бизнесмен за тази цел. От прокуратурата заявиха, че са разпитали четирима заподозрени за търговия с влияние и други нарушения, като двама са задържани. Съобщава се, че съдът е уважил искане за арест на заподозрените, като се е аргументирал с това, че съществува опасност те да избягат, да се укрият или да възпрепятстват събирането на доказателства.

Таблоидът „Блик" дава подробности за живота на Арон Орбан, описван от изданието като известен само на малцина човек, който никога не е поемал публични роли. Арон Орбан е роден през 1977 г. – с 14 години по-млад от Виктор. Той не е заемал публични постове, а името му излиза на преден план през последните години предимно във връзка с бизнес дейността му. В началото на века той ръководи транспортната компания „Идеалиш Арон". През 2016 г. Арон Орбан заема и позиция в Международната компания за търговия със суровини и готови продукти (Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi). През 2022 г. той става член на борда на директорите на компанията за диетични, здравословни, кето и фитнес продукти „Норби Ъпдейт Уолкарб". Същата година той става ръководител на компанията „Мулти шут", която се занимава и с продажба на оръжия и боеприпаси в Унгария и някои страни от Европейския съюз. Поддържа и комплекс за спортна стрелба в Сечени.

Името на Арон Орбан нашумя за първи път през 2025 г. във връзка със случай, в който той е заподозрян за уреждане на разрешения за пребиваване и визи за чуждестранни работници в Унгария срещу пари. Според „Телекс" Арон Орбан е използвал връзките си, за да помогне на лица, които са се опитвали да осигурят работа на чуждестранни работници в Унгария. В този период Арон Орбан е поддържал връзки с преводач от виетнамски език. Получаването на необходимите разрешителни е било затруднено за компаниите, тъй като - в подкрепа на правителствената пропаганда - квотите са ограничавали броя на чужденците, а правителството на ПП ФИДЕС контролира агенциите за заетост, които са могли да се занимават с това. Според медията Арон Орбан и неговата фирма „Мулти шут" са участвали активно в получаването на визи. Фирмата е записвала виетнамски граждани в двудневен курс по първа помощ в университета в Печ, което би могло да улесни получаването на шенгенски визи за тях. Арон Орбан също така лично се е срещал с държавни служители, за да ускори обработката на молбите за визи.

Лидерът на опозиционната партия ФИДЕС Виктор Орбан заяви във „Фейсбук", че той всъщност е истинската цел на операцията и че неговият брат „е просто средство за постигане на цел". „Уреждането на сметки се използва за отвличане на вниманието", заяви Орбан. „Случващото се в Унгария не е отчетност, а уреждане на сметки. Когато нещо е неудобно на правителството, на място пристъпва Държавна сигурност", заяви той, визирайки секретната полиция от комунистическия режим. „Целта на тази мръсна игра е да елиминира политически противник и да се изгради еднопартийна система. Аз съм целта, а брат ми е просто средство за постигането ѝ", допълни бившият премиер.

Юдит Берталан Чунине високопоставен представител на ФИДЕС, коментира пред портала „24.ху" задържането на по-малкия брат на председателя на партията. „Ден след ден се доказва отново и отново как се изгражда неокомунистическа еднопартийна система. Това не е отчетност, а разправа с цел унищожаване на опозицията и сплашване на хората", се казва в изявлението на Чунине.

По-късно през деня премиерът Петер Мадяр заяви в социалните мрежи, че Орбан „е потвърдил, че брат му Арон е задържан от властите". „По характерния си начин бившият премиер незабавно посочи с пръст другите и какъвто е храбър уличен бияч, веднага влезе в ролята на жертва", заяви Мадяр. „Каквото повикало, такова се обадило", допълни премиерът.