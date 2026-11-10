Повечето американци искат край на войната с Иран

Мнозинството американци искат новоизбраният Конгрес на САЩ, в който демократите имат превес, да предприеме действия за прекратяване на войната с Иран и отмяна на митата, въведени от президента Доналд Тръмп, показва ново проучване на Ройтерс/Ипсос.

Около 71% от американците, включително 93% от демократите и 51% от републиканците, искат Конгресът да приеме законодателство за прекратяване на конфликта с Иран, който Тръмп започна през февруари съвместно с Израел.

На междинните избори миналата седмица демократите си осигуриха най-голямото мнозинство в Сената и Камарата на представителите от 2008 г. Резултатът представлява остро неодобрение към републиканците на Тръмп заради високите разходи за живот и крайно непопулярната война. Новият състав на Конгреса ще положи клетва на 3 януари.

По-малък, но все пак значителен дял от анкетираните - 62%, заявяват, че биха подкрепили усилията за премахване на митата върху вносните стоки, въведени от администрацията на Тръмп.

Значително мнозинство от привържениците и на двете политически партии смятат, че е важно Тръмп да положи усилия за сътрудничество с демократите, както и лидерите на демократите в новия Конгрес да се опитат да работят с президента.

Девет от всеки десет анкетирани посочват, че въпросите, свързани с разходите за живот, трябва да бъдат основен приоритет за Конгреса през първите му 100 дни. По-малък дял от анкетираните искат фокус върху въпроси като регулирането на изкуствения интелект, реформата в имиграционната система и изменението на климата.

Много американци обаче изглежда се опасяват, че демократите ще използват новата си власт, за да започнат процедура по импийчмънт срещу Тръмп. Около 42% от участниците в проучването заявяват, че би било "лошо за страната", ако новият Конгрес се опита да започне такава процедура срещу президента, докато 33% смятат, че това би било добре за страната. Останалите не са сигурни или не са отговорили на въпроса.

Демократите в Конгреса са разделени по въпроса как да намалят разходите за здравеопазване, както и относно това колко агресивно да действат срещу Тръмп, включително дали да инициират процедура по импийчмънт срещу президента или членове на неговия кабинет. Очаква се тази седмица Камарата на представителите да гласува по въпроса за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет, след като предложение за това беше внесено от републикански конгресмен.

Въпреки че след изборите Тръмп заяви, че "вероятно" ще намери общ език с демократите, той същевременно назначи Стивън Милър за началник на канцеларията си в Белия дом. Милър е противоречива фигура, като е наричал в миналото Демократическата партия "вътрешна екстремистка група".

Макар проучването да показва, че рейтингът на одобрение за Тръмп е близо до най-ниското ниво в политическата му кариера (32%), то разкрива също, че демократите също не се ползват с особена популярност. Около 45% от американците имат положително мнение за демократите, докато 51% имат отрицателно. За републиканците положително мнение имат 35%, а 60% се отнасят към тях отрицателно.

Проучването на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн на национално равнище и обхваща 1705 пълнолетни американци. Допустимата грешка е около 2 процентни пункта, съобщава БТА.